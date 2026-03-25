Dünya devinin B planı Victor Osimhen! Transfer listesine eklendi

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı yıldızın, Avrupa devinin B planı olduğu belirtildi.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 25.03.2026 21:31 Güncelleme Tarihi: 25.03.2026 21:32
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Victor Osimhen için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Nijeryalı santrforun, Avrupa'nın dev kulübünün B planı olduğu iddia edildi.

Performansıyla yıldızlaşan Victor Osimhen'in Avrupa devinin transfer listesinde üst sıralara yazıldığı aktarıldı.

BARCELONA'NIN LİSTESİNDE

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in İspanyol devi Barcelona'nın transfer listesinde olduğu belirtildi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona'nın Atletico Madrid'den Julian Alvarez'i transfer edemezse Galatasaray'dan Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya çalışacağı vurgulandı.

Barcelona'nın transfer listesinde Victor Osimhen'in yanı sıra Rafael Leao ile Dusan Vlahovic'in de yer aldığı kaydedildi.

26 MAÇTA FORMA GİYDİ

Victor Osimhen, bu sezon Barcelona'da 29 maçta oynadı. Nijeryalı santrfor, bu süreçte 19 gol ile 7 asist üretti.

27 yaşındaki santrforun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

75 MİLYON EUROYA İMZA

Galatasaray, Victor Osimhen transferi için sezon başında Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödedi.