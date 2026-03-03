Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

Sports Illustrated, dünyanın en büyük 25 futbol takımını listeledi. Avrupa'nın köklü kulüpleri zirvede yer alırken, Türkiye'den bir takımın listeye girmesi büyük ses getirdi. İşte futbol dünyasının en büyük 25 kulübü… 1. Real Madrid 2. Barcelona 3. Manchester United 4. Liverpool 5. Bayern Münih 6. Juventus 7. Manchester City 8. Milan 9. Chelsea 10. PSG 11. Arsenal 12. Inter 13. Borussia Dortmund 14. Ajax 15. Atletico Madrid 16. Tottenham 17. Roma 18. Benfica 19. Napoli 20. Boca Juniors 21. River Plate 22. Celtic 23. GALATASARAY 24. Porto 25. Rangers