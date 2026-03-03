Trend Galeri Trend Spor Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

Dünya futbolunun en büyük 25 kulübü listelendi. Hazırlanan listede Avrupa devleri zirveyi paylaşırken, Süper Lig devi de kendine yer buldu. İşte o takımlar...

Giriş Tarihi: 03.03.2026 15:59
Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

Sports Illustrated, dünyanın en büyük 25 futbol takımını listeledi. Avrupa'nın köklü kulüpleri zirvede yer alırken, Türkiye'den bir takımın listeye girmesi büyük ses getirdi. İşte futbol dünyasının en büyük 25 kulübü…

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

1. Real Madrid

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

2. Barcelona

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

3. Manchester United

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

4. Liverpool

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

5. Bayern Münih

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

6. Juventus

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

7. Manchester City

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

8. Milan

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

9. Chelsea

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

10. PSG

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

11. Arsenal

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

12. Inter

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

13. Borussia Dortmund

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

14. Ajax

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

15. Atletico Madrid

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

16. Tottenham

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

17. Roma

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

18. Benfica

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

19. Napoli

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

20. Boca Juniors

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

21. River Plate

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

22. Celtic

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

23. GALATASARAY

Dünya futbolunun en büyük 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi salladı...

24. Porto