DÜNYA KUPASI 2026 MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! A Milli Takım kadrosunda kimler var?

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takımı 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Tam 24 yıllık uzun bir aranın ardından dünya sahnesine dönen ay-yıldızlı ekibimizin geniş oyuncu havuzu ve merakla beklenen milli maç takvimi futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı.
|
Oyuncu
|
Kulüp
|
Doğum Tarihi
|
A Millilik Sayısı / Gol
|
İlk A Milliliği
|
KALECİ
|
Altay Bayındır
|
Manchester United
|
14.04.1998
|
11/0
|
27.05.2021
|
Ersin Destanoğlu
|
Beşiktaş A.Ş.
|
01.01.2001
|
-
|
-
|
Mert Günok
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
01.03.1989
|
37/0
|
24.05.2012
|
Muhammed Şengezer
|
RAMS Başakşehir FK
|
05.01.1997
|
-
|
-
|
Uğurcan Çakır
|
Galatasaray A.Ş.
|
05.04.1996
|
38/0
|
30.05.2019
|
DEFANS
|
Abdülkerim Bardakcı
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.09.1994
|
26/2
|
16.06.2023
|
Ahmetcan Kaplan
|
NEC Nijmegen
|
16.01.2003
|
-
|
-
|
Çağlar Söyüncü
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
23.05.1996
|
59/2
|
24.03.2016
|
Eren Elmalı
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.07.2000
|
21/0
|
07.06.2022
|
Ferdi Kadıoğlu
|
Brighton & Hove Albion FC
|
07.10.1999
|
30/2
|
04.06.2022
|
Merih Demiral
|
Al-Ahli Saudi FC
|
05.03.1998
|
61/6
|
20.11.2018
|
Mert Müldür
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
03.04.1999
|
43/3
|
11.10.2018
|
Mustafa Eskihellaç
|
Trabzonspor A.Ş.
|
05.05.1997
|
3/0
|
07.06.2025
|
Ozan Kabak
|
TSG 1899 Hoffenheim
|
25.03.2000
|
28/2
|
17.11.2019
|
Samet Akaydin
|
Çaykur Rizespor A.Ş.
|
13.03.1994
|
18/1
|
19.11.2022
|
Yusuf Akçiçek
|
Al-Hilal Saudi FC
|
25.01.2006
|
3/0
|
23.03.2025
|
Zeki Çelik
|
AS Roma
|
17.02.1997
|
59/3
|
05.06.2018
|
|
ORTA SAHA
|
Atakan Karazor
|
VfB Stuttgart
|
13.10.1996
|
2/0
|
15.11.2025
|
Demir Ege Tıknaz
|
SC Braga
|
17.08.2004
|
1/0
|
10.06.2025
|
Hakan Çalhanoğlu
|
FC Internazionale Milano
|
08.02.1994
|
104/22
|
06.09.2013
|
İsmail Yüksek
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
26.01.1999
|
31/1
|
22.09.2022
|
Kaan Ayhan
|
Galatasaray A.Ş.
|
10.11.1994
|
72/5
|
31.08.2016
|
Orkun Kökçü
|
Beşiktaş A.Ş.
|
29.12.2000
|
48/3
|
06.09.2020
|
Salih Özcan
|
Borussia Dortmund
|
11.01.1998
|
28/1
|
29.03.2022
|
FORVET
|
Aral Şimşir
|
FC Midtjylland
|
19.06.2002
|
-
|
-
|
Arda Güler
|
Real Madrid CF
|
25.02.2005
|
28/6
|
19.11.2022
|
Barış Alper Yılmaz
|
Galatasaray A.Ş.
|
23.05.2000
|
33/2
|
13.11.2021
|
Can Uzun
|
Eintracht Frankfurt
|
11.11.2005
|
4/0
|
22.03.2024
|
Deniz Gül
|
FC Porto
|
02.07.2004
|
6/1
|
20.03.2025
|
İrfan Can Kahveci
|
Kasımpaşa A.Ş.
|
15.07.1995
|
45/6
|
23.03.2018
|
Kenan Yıldız
|
Juventus
|
04.05.2005
|
28/5
|
12.10.2023
|
Kerem Aktürkoğlu
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
21.10.1998
|
51/15
|
27.05.2021
|
Oğuz Aydın
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
27.10.2000
|
9/0
|
04.06.2024
|
Yunus Akgün
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.07.2000
|
17/3
|
04.06.2022
|
Yusuf Sarı
|
RAMS Başakşehir FK
|
20.11.1998
|
6/1
|
12.09.2023