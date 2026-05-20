DÜNYA KUPASI 2026 MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! A Milli Takım kadrosunda kimler var?

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takımı 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Tam 24 yıllık uzun bir aranın ardından dünya sahnesine dönen ay-yıldızlı ekibimizin geniş oyuncu havuzu ve merakla beklenen milli maç takvimi futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı.

Giriş Tarihi: 20.05.2026 08:12 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 17:55
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği futbol şöleni öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmi duyuru yapıldı. Play-off finalinde Kosova'yı geçerek dev turnuvaya vize alan kırmızı-beyazlılar, dev organizasyon öncesinde kampa giriyor. Grubundaki güçlü rakiplerine karşı üstünlük mücadelesi verecek olan takımımızda, genç jenerasyon ile tecrübeli isimlerin bir araya geldiği dinamik bir liste oluşturuldu.

MONTELLA'NIN TERCİHİ: 35 KİŞİLİK GENİŞ ADAY KADRODA KİMLER VAR?

Teknik direktör Vincenzo Montella, Kuzey Amerika yolculuğu öncesinde dengeli ve rekabetçi bir oyuncu grubu seçti. Kadroda dikkat çeken detaylar arasında Real Madrid'in parlayan yıldızı Arda Güler, Juventuslu Kenan Yıldız ve Inter forması giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu başı çekiyor.

Oyuncu

Kulüp

Doğum Tarihi

A Millilik Sayısı / Gol

İlk A Milliliği

KALECİ

Altay Bayındır

Manchester United

14.04.1998

11/0

27.05.2021

Ersin Destanoğlu

Beşiktaş A.Ş.

01.01.2001

-

-

Mert Günok

Fenerbahçe A.Ş.

01.03.1989

37/0

24.05.2012

Muhammed Şengezer

RAMS Başakşehir FK

05.01.1997

-

-

Uğurcan Çakır

Galatasaray A.Ş.

05.04.1996

38/0

30.05.2019

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı

Galatasaray A.Ş.

07.09.1994

26/2

16.06.2023

Ahmetcan Kaplan

NEC Nijmegen

16.01.2003

-

-

Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe A.Ş.

23.05.1996

59/2

24.03.2016

Eren Elmalı

Galatasaray A.Ş.

07.07.2000

21/0

07.06.2022

Ferdi Kadıoğlu

Brighton & Hove Albion FC

07.10.1999

30/2

04.06.2022

Merih Demiral

Al-Ahli Saudi FC

05.03.1998

61/6

20.11.2018

Mert Müldür

Fenerbahçe A.Ş.

03.04.1999

43/3

11.10.2018

Mustafa Eskihellaç

Trabzonspor A.Ş.

05.05.1997

3/0

07.06.2025

Ozan Kabak

TSG 1899 Hoffenheim

25.03.2000

28/2

17.11.2019

Samet Akaydin

Çaykur Rizespor A.Ş.

13.03.1994

18/1

19.11.2022

Yusuf Akçiçek

Al-Hilal Saudi FC

25.01.2006

3/0

23.03.2025

Zeki Çelik

AS Roma

17.02.1997

59/3

05.06.2018

ORTA SAHA

Atakan Karazor

VfB Stuttgart

13.10.1996

2/0

15.11.2025

Demir Ege Tıknaz

SC Braga

17.08.2004

1/0

10.06.2025

Hakan Çalhanoğlu

FC Internazionale Milano

08.02.1994

104/22

06.09.2013

İsmail Yüksek

Fenerbahçe A.Ş.

26.01.1999

31/1

22.09.2022

Kaan Ayhan

Galatasaray A.Ş.

10.11.1994

72/5

31.08.2016

Orkun Kökçü

Beşiktaş A.Ş.

29.12.2000

48/3

06.09.2020

Salih Özcan

Borussia Dortmund

11.01.1998

28/1

29.03.2022

FORVET

Aral Şimşir

FC Midtjylland

19.06.2002

-

-

Arda Güler

Real Madrid CF

25.02.2005

28/6

19.11.2022

Barış Alper Yılmaz

Galatasaray A.Ş.

23.05.2000

33/2

13.11.2021

Can Uzun

Eintracht Frankfurt

11.11.2005

4/0

22.03.2024

Deniz Gül

FC Porto

02.07.2004

6/1

20.03.2025

İrfan Can Kahveci

Kasımpaşa A.Ş.

15.07.1995

45/6

23.03.2018

Kenan Yıldız

Juventus

04.05.2005

28/5

12.10.2023

Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe A.Ş.

21.10.1998

51/15

27.05.2021

Oğuz Aydın

Fenerbahçe A.Ş.

27.10.2000

9/0

04.06.2024

Yunus Akgün

Galatasaray A.Ş.

07.07.2000

17/3

04.06.2022

Yusuf Sarı

RAMS Başakşehir FK

20.11.1998

6/1

12.09.2023
A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

14 Haziran 2026: Avustralya - Türkiye (07.00 TSİ)

20 Haziran 2026: Türkiye - Paraguay (06.00 TSİ)

26 Haziran 2026: Türkiye - ABD (05.00 TSİ)

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör