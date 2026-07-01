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Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi'yi yakalamak üzere...

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fransa'nın İsveç ile karşılaştığı maçta 2 gol atan Kylian Mbappe, zirvedeki Lionel Messi'ye bir adım daha yaklaştı. Sizler için dev turnuvada en çok gol atan 20 futbolcuyu derledik. İşte zirvenin sahibi...

Giriş Tarihi: 01.07.2026 01:46 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 01:49
Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi’yi yakalamak üzere...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürerken, dev organizasyonun tarihinde en çok gol atan 20 oyuncuyu derledik. İşte listenin en tepesindeki o isim...

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi’yi yakalamak üzere...

20. Neymar (Brezilya)

8 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi’yi yakalamak üzere...

19. Rivaldo (Brezilya)

8 gol

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Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi’yi yakalamak üzere...

18. Rudi Völler (Almanya)

8 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi’yi yakalamak üzere...

17. Diego Maradona (Arjantin)

8 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi’yi yakalamak üzere...

16. Paolo Rossi (İtalya)

9 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi’yi yakalamak üzere...

15. Jairzinho (Brezilya)

9 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi’yi yakalamak üzere...

14. Roberto Baggio (İtalya)

9 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi’yi yakalamak üzere...

13. Karl-Heinz Rummenigge (Almanya)

9 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi’yi yakalamak üzere...

12. Uwe Seeler (Almanya)

9 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi’yi yakalamak üzere...

11. Cristiano Ronaldo (Portekiz)

10 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi’yi yakalamak üzere...

10. Teofilo Cubillas (Peru)

10 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi’yi yakalamak üzere...

9. Thomas Müller (Almanya)

10 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi’yi yakalamak üzere...

8. Grzegorz Lato (Poloyna)

10 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi’yi yakalamak üzere...

7. Jürgen Klinsmann (Almanya)

11 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi’yi yakalamak üzere...

6. Pele (Brezilya)

12 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi’yi yakalamak üzere...

5. Gerd Müller (Almanya)

14 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi’yi yakalamak üzere...

4. Ronaldo (Brezilya)

15 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi’yi yakalamak üzere...

3. Miroslav Klose (Almanya)

16 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi’yi yakalamak üzere...

2. Kylian Mbappe (Fransa)

18 gol

Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi’yi yakalamak üzere...

1. Lionel Messi (Arjantin)

19 gol

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör