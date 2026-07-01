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Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi'yi yakalamak üzere...
Dünya Kupası tarihinin en golcü 20 futbolcusu belli oldu! Mbappe, Lionel Messi'yi yakalamak üzere...
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fransa'nın İsveç ile karşılaştığı maçta 2 gol atan Kylian Mbappe, zirvedeki Lionel Messi'ye bir adım daha yaklaştı. Sizler için dev turnuvada en çok gol atan 20 futbolcuyu derledik. İşte zirvenin sahibi...
Giriş Tarihi: 01.07.2026 01:46
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 01:49