Dünya Kupası tarihinin tüm şampiyonları! İşte tam liste

2026 Dünya Kupası için heyecan sürüyor. Dev organizasyon öncesi gözler geçmiş şampiyonlara çevrildi. Dünya Kupası'nda tüm şampiyonları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 10.04.2026 21:30 Güncelleme Tarihi: 10.04.2026 21:45
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2026 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Futbol tarihinin ülkeler düzeyindeki en önemli organizasyonu Dünya Kupası'nda daha önce şampiyon olan takımlar merak konusu oldu. Dünya Kupası tarihinde şampiyon olan tüm takımları sizler için derledik. İşte Dünya Kupası şampiyonları…

1930 | Uruguay

1934 | İtalya

1938 | İtalya

1950 | Uruguay

1954 | Almanya

1958 | Brezilya

1962 | Brezilya

1966 | İngiltere

1970 | Brezilya

1974 | Almanya

1978 | Arjantin

1982 | İtalya

1986 | Arjantin

1990 | Almanya

1994 | Brezilya

1998 | Fransa

2002 | Brezilya

2006 | İtalya

2010 | İspanya

2014 | Almanya

2018 | Fransa

2022 | Arjantin