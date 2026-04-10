Dünya Kupası tarihinin tüm şampiyonları! İşte tam liste

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2026 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Futbol tarihinin ülkeler düzeyindeki en önemli organizasyonu Dünya Kupası'nda daha önce şampiyon olan takımlar merak konusu oldu. Dünya Kupası tarihinde şampiyon olan tüm takımları sizler için derledik. İşte Dünya Kupası şampiyonları… 1930 | Uruguay 1934 | İtalya 1938 | İtalya 1950 | Uruguay 1954 | Almanya 1958 | Brezilya 1962 | Brezilya 1966 | İngiltere 1970 | Brezilya 1974 | Almanya 1978 | Arjantin 1982 | İtalya 1986 | Arjantin 1990 | Almanya 1994 | Brezilya 1998 | Fransa 2002 | Brezilya 2006 | İtalya 2010 | İspanya 2014 | Almanya 2018 | Fransa 2022 | Arjantin