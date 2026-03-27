Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak stadyumlar! En büyüğü belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası; ABD, Meksika ve Kanada tarafından ortak olarak düzenlenecek. 3 ülkenin ev sahipliği yapacağı dev turnuvada maçlar 16 farklı stadyumda oynanacak. 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımların sahaya çıkacakları stadyumlar belli oldu. İşte 2026 Dünya Kupası'nın stadyumları ve kapasiteleri... BMO Field | Kapasite: 30.000 | Toronto (Kanada) Chivas Stadyumu | Kapasite: 49.850 | Guadalajara (Meksika) BBVA Stadyumu | Kapasite: 53.500 | Monterrey (Meksika) BC Place | Kapasite: 54.500 | Vancouver (Kanada) Hard Rock Stadyumu | Kapasite: 64.767 | Miami (ABD) Gillette Stadyumu | Kapasite: 65.878 | Boston (ABD) Levi's Stadyumu | Kapasite: 68.500 | San Fransisco (ABD) Lumen Field | Kapasite: 69.000 | Seattle (ABD) Lincoln Financial Field | Kapasite: 69.796 | Phiadelphia (ABD) SoFi Stadyumu | Kapasite: 70.240 | Los Angeles (ABD) Mercedes-Benz Stadyumu | Kapasite: 71.000 | Atlanta (ABD) NRG Stadyumu | Kapasite: 72.220 | Houston (ABD) Arrowhead Stadyumu | Kapasite: 76.416 | Kansas City (ABD) AT&T Stadyumu | Kapasite: 80.000 | Dallas (ABD) MetLife Stadyumu | Kapasite: 82.500 | New York (ABD) Aztek Stadyumu | Kapasite: 87.523 | Meksiko (Meksika)