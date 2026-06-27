Dünya Kupası’nda Arda Güler damgası! Henry ve Ibrahimovic hayran kaldı

Pedri ve Arda Güler arasında bir seçim yapması istenen Thierry Henry, "Pedri olağanüstü bir oyuncu. Oyunun ritmini kontrol ediyor, ne zaman hızlandırması, ne zaman yavaşlatması gerektiğini çok iyi biliyor. Ancak son birkaç haftadır Arda'nın sergilediği performansı gördükten sonra, ben Arda'yı seçiyorum. Artık sadece gol fırsatları yaratmakla kalmıyor, maçların kaderini belirliyor. Topa her dokunduğunda, önemli bir şeyin olmak üzere olduğunu hissediyorsunuz. Onun yaşında böyle bir karaktere sahip olmak çok nadir görülen bir şey" ifadelerini kullandı.