Dünya Kupası’nda Arda Güler damgası! Henry ve Ibrahimovic hayran kaldı

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son maçında ABD karşısında 3-2'lik skorla galip geldi. Arda Güler maçta yaptığı şık çalımların yanı sıra attığı golle ön plana çıktı. Arda Güler, Türkiye formasıyla Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanını ele geçirdi. Arda Güler, Türkiye – ABD maçındaki performansı sonrası FIFA tarafından maçın en iyi oyuncusu seçildi. HENRY VE IBRAHIMOVIC HAYRAN KALDI A Milli Futbol Takımı'nın ABD maçını değerlendiren Thierry Henry ve Zlatan Ibrahimovic dikkat çeken ifadeler kullandı. Arda Güler'in her zaman bir şeyler yaratmaya çalıştığını belirten Thierry Henry, 'Bence Arda Güler bugün olağanüstüydü. Topa her dokunduğunda kalitesini görebiliyordunuz. Baskı altında sakin kalıyor, başkalarının göremediği pasları görüyor ve her zaman bir şeyler yaratmaya çalışıyor. O çok, çok iyi bir oyuncu' dedi. Türkiye'nin zaferine dair Thierry Henry, 'Türkiye eve dönüyor ve bu onlar için hayal kırıklığı yaratıyor, ancak ABD'ye karşı elde ettikleri bu zafer, taraftarlarına sunabilecekleri bir hediye. Taraftarlar deplasmana geldiler, takıma inandılar ve böyle bir performansı izlemeyi hak ettiler. Bu, gurur duyabilecekleri bir zafer' sözlerini dile getirdi. 'BAŞKA BİR FIRSATI DAHA OLACAK' Arda Güler'in genç bir futbolcu olduğunu belirten Thierry Henry, 'Benim için bu sadece bir başlangıç. İnsanlar onun ne kadar genç olduğunu unutmamalı. Başka bir fırsatı daha olacak. Önünde uzun yıllar var ve formunu koruyup gelişmeye devam ederse, yeteneğini sergilemek için başka Dünya Kupaları da olacak' şeklinde konuştu. Thierry Henry şu şekilde devam etti: 'Bazen turnuvalar takım olarak istediğiniz gibi gitmez, ancak bireysel performanslar bir oyuncunun geleceği hakkında size çok şey anlatabilir. Arda bugün karakterini, özgüvenini ve kalitesini gösterdi. Bu Dünya Kupası'ndan başı dik ayrılmalı çünkü geleceği inanılmaz derecede parlak.' Pedri ve Arda Güler arasında bir seçim yapması istenen Thierry Henry, 'Pedri olağanüstü bir oyuncu. Oyunun ritmini kontrol ediyor, ne zaman hızlandırması, ne zaman yavaşlatması gerektiğini çok iyi biliyor. Ancak son birkaç haftadır Arda'nın sergilediği performansı gördükten sonra, ben Arda'yı seçiyorum. Artık sadece gol fırsatları yaratmakla kalmıyor, maçların kaderini belirliyor. Topa her dokunduğunda, önemli bir şeyin olmak üzere olduğunu hissediyorsunuz. Onun yaşında böyle bir karaktere sahip olmak çok nadir görülen bir şey' ifadelerini kullandı. 'ARDA'YI SEÇERİM' Zlatan Ibrahimovic ise aynı soruya şu cevabı verdi: 'Henry diplomatik davranmaya çalışıyor. Benim için buna gerek yok. Arda'yı seçerim, hiç tereddüt etmeden. Pedri futbolu güzelleştiriyor. Arda ise rakiplere acı çektiriyor. Biri oyunu kontrol ediyor, diğeri ise oyunun gidişatını değiştiriyor. Bir final maçı kazanmak istersem, maçı tek başına karara bağlayacak cesarete sahip oyuncuyu seçerim. Zlatan, topla oynarken kibirli olan oyuncuları sever ve Arda'da bu özellik var.'