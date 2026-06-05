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Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi'den Ronaldo'ya fark...

2026 Dünya Kupası için geri sayıma geçildi. Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan futbolcular listesi netlik kazandı. Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin listedeki yerleri belli oldu.

Giriş Tarihi: 05.06.2026 14:18 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 14:20
Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

FIFA 2026 Dünya Kupası için geri sayıma geçildi. Dev organizasyon öncesi Dünya Kupası tarihinde en çok oynayan futbolcular listesi merak konusu oldu. Dünya Kupası'nda en fazla maça çıkan futbolcular şu şekilde…21- Thomas Müller | Almanya | 19 maç

Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

21- Thomas Müller | Almanya | 19 maç

Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

20- Manuel Neuer | Almanya | 19 maç

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Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

19- Rafael Marquez | Meksika | 19 maç

Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

18- Per Mertesacker | Almanya | 19 maç

Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

17- Karl-Heinz Rummenigge | Almanya | 19 maç

Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

16- Wolfgang Overath | Almanya | 19 maç

Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

15- Berti Vogts | Almanya | 19 maç

Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

14- Ronaldo | Brezilya | 19 maç

Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

13- Javier Mascherano | Arjantin | 20 maç

Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

12- Grzegorz Lato | Polonya | 20 maç

Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

11- Cafu | Brezilya | 20 maç

Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

10- Philipp Lahm | Almanya | 20 maç

Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

9- Bastian Schweinsteiger | Almanya | 20 maç

Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

8- Diego Armando Maradona | Arjantin | 21 maç

Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

7- Wladyslaw Antoni Zmuda | Polonya | 21 maç

Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

6- Uwe Seeler | Almanya | 21 maç

Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

5- Cristiano Ronaldo | Portekiz | 22 maç

Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

4- Paolo Maldini | İtalya | 23 maç

Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

3- Miroslav Klose | Almanya | 24 maç

Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

2- Lothar Matthaus | Almanya | 25 maç

Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

1- Lionel Messi | Arjantin | 26 maç

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör