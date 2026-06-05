Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

FIFA 2026 Dünya Kupası için geri sayıma geçildi. Dev organizasyon öncesi Dünya Kupası tarihinde en çok oynayan futbolcular listesi merak konusu oldu. Dünya Kupası'nda en fazla maça çıkan futbolcular şu şekilde…21- Thomas Müller | Almanya | 19 maç