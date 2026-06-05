Dünya Kupası’nda en çok maça çıkan futbolcular! Messi’den Ronaldo’ya fark...

FIFA 2026 Dünya Kupası için geri sayıma geçildi. Dev organizasyon öncesi Dünya Kupası tarihinde en çok oynayan futbolcular listesi merak konusu oldu. Dünya Kupası'nda en fazla maça çıkan futbolcular şu şekilde...21- Thomas Müller | Almanya | 19 maç 21- Thomas Müller | Almanya | 19 maç 20- Manuel Neuer | Almanya | 19 maç 19- Rafael Marquez | Meksika | 19 maç 18- Per Mertesacker | Almanya | 19 maç 17- Karl-Heinz Rummenigge | Almanya | 19 maç 16- Wolfgang Overath | Almanya | 19 maç 15- Berti Vogts | Almanya | 19 maç 14- Ronaldo | Brezilya | 19 maç 13- Javier Mascherano | Arjantin | 20 maç 12- Grzegorz Lato | Polonya | 20 maç 11- Cafu | Brezilya | 20 maç 10- Philipp Lahm | Almanya | 20 maç 9- Bastian Schweinsteiger | Almanya | 20 maç 8- Diego Armando Maradona | Arjantin | 21 maç 7- Wladyslaw Antoni Zmuda | Polonya | 21 maç 6- Uwe Seeler | Almanya | 21 maç 5- Cristiano Ronaldo | Portekiz | 22 maç 4- Paolo Maldini | İtalya | 23 maç 3- Miroslav Klose | Almanya | 24 maç 2- Lothar Matthaus | Almanya | 25 maç 1- Lionel Messi | Arjantin | 26 maç