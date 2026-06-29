Dünya Kupası’nda en fazla maçta gol yemeyen kaleciler! İşte sıralama

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları oynanıyor. Dev turnuvada en fazla maçta kalesini gole kapatan kaleci ortaya çıktı. İşte 2026 Dünya Kupası'nda en fazla maçta gol yemeyen kaleciler... Maxime Crepeau | Kanada | 2 maç Orlando Gill | Paraguay | 2 maç Jordan Pickford | İngiltere | 2 maç Yahia Fofana | Fildişi Sahili | 2 maç Patrick Beach | Avustralya | 2 maç Vozinha | Yeşil Burun Adaları | 2 maç Benjamin Asare | Gana | 2 maç Diogo Costa | Portekiz | 2 maç Emiliano Martinez | Arjantin | 2 maç Camilo Vargas | Kolombiya | 2 maç Mory Diaw | Senegal | 2 maç Raul Rangel | Meksika | 3 maç Unai Simon | İspanya | 3 maç