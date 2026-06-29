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Dünya Kupası’nda en fazla maçta gol yemeyen kaleciler! İşte sıralama

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı yaşıyor. Atılan gollerin yanı sıra yapılan kurtarışlar dikkat çekiyor. Dev organizasyonda kalesini en fazla maçta gole kapatan kaleci belli oldu.

Giriş Tarihi: 29.06.2026 20:48 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 20:49
Dünya Kupası’nda en fazla maçta gol yemeyen kaleciler! İşte sıralama

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları oynanıyor. Dev turnuvada en fazla maçta kalesini gole kapatan kaleci ortaya çıktı. İşte 2026 Dünya Kupası'nda en fazla maçta gol yemeyen kaleciler…

Dünya Kupası’nda en fazla maçta gol yemeyen kaleciler! İşte sıralama

Maxime Crepeau | Kanada | 2 maç

Dünya Kupası’nda en fazla maçta gol yemeyen kaleciler! İşte sıralama

Orlando Gill | Paraguay | 2 maç

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Dünya Kupası’nda en fazla maçta gol yemeyen kaleciler! İşte sıralama

Jordan Pickford | İngiltere | 2 maç

Dünya Kupası’nda en fazla maçta gol yemeyen kaleciler! İşte sıralama

Yahia Fofana | Fildişi Sahili | 2 maç

Dünya Kupası’nda en fazla maçta gol yemeyen kaleciler! İşte sıralama

Patrick Beach | Avustralya | 2 maç

Dünya Kupası’nda en fazla maçta gol yemeyen kaleciler! İşte sıralama

Vozinha | Yeşil Burun Adaları | 2 maç

Dünya Kupası’nda en fazla maçta gol yemeyen kaleciler! İşte sıralama

Benjamin Asare | Gana | 2 maç

Dünya Kupası’nda en fazla maçta gol yemeyen kaleciler! İşte sıralama

Diogo Costa | Portekiz | 2 maç

Dünya Kupası’nda en fazla maçta gol yemeyen kaleciler! İşte sıralama

Emiliano Martinez | Arjantin | 2 maç

Dünya Kupası’nda en fazla maçta gol yemeyen kaleciler! İşte sıralama

Camilo Vargas | Kolombiya | 2 maç

Dünya Kupası’nda en fazla maçta gol yemeyen kaleciler! İşte sıralama

Mory Diaw | Senegal | 2 maç

Dünya Kupası’nda en fazla maçta gol yemeyen kaleciler! İşte sıralama

Raul Rangel | Meksika | 3 maç

Dünya Kupası’nda en fazla maçta gol yemeyen kaleciler! İşte sıralama

Unai Simon | İspanya | 3 maç

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #DÜNYA KUPASI