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Dünya Kupası’nda en fazla maçta gol yemeyen kaleciler! İşte sıralama

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı yaşıyor. Atılan gollerin yanı sıra yapılan kurtarışlar dikkat çekiyor. Dev organizasyonda kalesini en fazla maçta gole kapatan kaleci belli oldu.

Giriş Tarihi: 29.06.2026 20:48 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 20:49