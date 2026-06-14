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Dünya Kupası’nda oynayan kardeş futbolcular! Farklı ülkeleri seçtiler

2026 Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Dünya Kupası'nda oynayan kardeş futbolcuları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 14.06.2026 17:25
Dünya Kupası’nda oynayan kardeş futbolcular! Farklı ülkeleri seçtiler

2026 Dünya Kupası'nda ilk hafta maçları oynanıyor. Dev organizasyonda birçok kardeş futbolcu da boy gösterecek. Listede kardeş olup farklı milli takımları temsil edecek oyuncular da yer alıyor. İşte 2026 Dünya Kupası'nın kardeş futbolcuları…

Dünya Kupası’nda oynayan kardeş futbolcular! Farklı ülkeleri seçtiler

Leandro Bacuna (Curaçao)

Dünya Kupası’nda oynayan kardeş futbolcular! Farklı ülkeleri seçtiler

Juninho Bacuna (Curaçao)

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Dünya Kupası’nda oynayan kardeş futbolcular! Farklı ülkeleri seçtiler

Guela Doue (Fildişi Sahili)

Dünya Kupası’nda oynayan kardeş futbolcular! Farklı ülkeleri seçtiler

Desire Doue (Fransa)

Dünya Kupası’nda oynayan kardeş futbolcular! Farklı ülkeleri seçtiler

Inaki Williams (Gana)

Dünya Kupası’nda oynayan kardeş futbolcular! Farklı ülkeleri seçtiler

Nico Williams (İspanya)

Dünya Kupası’nda oynayan kardeş futbolcular! Farklı ülkeleri seçtiler

Derrick Luckassen Brobbey (Gana)

Dünya Kupası’nda oynayan kardeş futbolcular! Farklı ülkeleri seçtiler

Brian Brobbey (Hollanda)

Dünya Kupası’nda oynayan kardeş futbolcular! Farklı ülkeleri seçtiler

John Souttar (İskoçya)

Dünya Kupası’nda oynayan kardeş futbolcular! Farklı ülkeleri seçtiler

Harry Souttar (Avustralya)

Dünya Kupası’nda oynayan kardeş futbolcular! Farklı ülkeleri seçtiler

Lucas Hernandez (Fransa)

Dünya Kupası’nda oynayan kardeş futbolcular! Farklı ülkeleri seçtiler

Theo Hernandez (Fransa)

Dünya Kupası’nda oynayan kardeş futbolcular! Farklı ülkeleri seçtiler

Laros Duarte (Yeşil Burun Adaları)

Dünya Kupası’nda oynayan kardeş futbolcular! Farklı ülkeleri seçtiler

Deroy Duarte (Yeşil Burun Adaları)

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #DÜNYA KUPASI