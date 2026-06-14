Dünya Kupası’nda oynayan kardeş futbolcular! Farklı ülkeleri seçtiler

2026 Dünya Kupası'nda ilk hafta maçları oynanıyor. Dev organizasyonda birçok kardeş futbolcu da boy gösterecek. Listede kardeş olup farklı milli takımları temsil edecek oyuncular da yer alıyor. İşte 2026 Dünya Kupası'nın kardeş futbolcuları... Leandro Bacuna (Curaçao) Juninho Bacuna (Curaçao) Guela Doue (Fildişi Sahili) Desire Doue (Fransa) Inaki Williams (Gana) Nico Williams (İspanya) Derrick Luckassen Brobbey (Gana) Brian Brobbey (Hollanda) John Souttar (İskoçya) Harry Souttar (Avustralya) Lucas Hernandez (Fransa) Theo Hernandez (Fransa) Laros Duarte (Yeşil Burun Adaları) Deroy Duarte (Yeşil Burun Adaları)