Dünya Kupası’nda oynayan kardeş futbolcular! Farklı ülkeleri seçtiler

2026 Dünya Kupası'nda ilk hafta maçları oynanıyor. Dev organizasyonda birçok kardeş futbolcu da boy gösterecek. Listede kardeş olup farklı milli takımları temsil edecek oyuncular da yer alıyor. İşte 2026 Dünya Kupası'nın kardeş futbolcuları…