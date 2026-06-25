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FIFA Dünya Kupası'ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

FIFA'nın 2026 Dünya Kupası kapsamında uyguladığı Club Benefits Programm çerçevesinde kulüplere yapacağı paralar belli olmaya başladı. Takımların turnuvaya gönderdikleri oyunculara göre kazandıkları ücretler şekillenirken, En çok kazanan 22 Türk takımı belli oldu. İşte zirvenin sahibi...

Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:31 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 12:09
FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

FIFA'nın 2026 Dünya Kupası için uyguladığı Club Benefits Program kapsamında, milli takımlara oyuncu gönderen kulüpler oyuncularının turnuvadaki ve kamp sürecindeki her günü için ödeme alacak. Ödemeler "oyuncu-gün" sistemiyle hesaplanırken, oyuncunun son iki sezonda forma giydiği eski kulüpler de pay alabilecek.

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

Alman finans kuruluşu DKB'nin grup aşamasını baz alan analizine göre, yeni model kulüplere ek gelir sağlayacak ancak günlük ödeme tutarlarının beklenenden düşük olması nedeniyle kazançlar tahminlerin altında kalacak. Sistem, kulüplerin milli takımlara oyuncu göndermesinden doğan mali yükü azaltmayı ve gelir dağılımını dengelemeyi hedefliyor.

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

Buna göre Dünya Kupası sayesinde FIFA'dan en çok gelir elde edecek 22 Türk takımı belli oldu. İşte listenin en tepesindeki o takım...

NOT: Bu sistemde yalnızca oyuncunun mevcut kulübü değil, son iki sezonda forma giydiği eski kulüpler de ödemeden pay alabiliyor.

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FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

22. Fatih Karagümrük | 1 bin €

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

21. Adana Demirspor | 5 bin €

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

20. Ankaragücü | 8 bin €

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

19. Bandırmaspor | 19 bin €

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

18. Eyüpspor | 25 bin €

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

17. Sakaryaspor | 41 bin €

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

16. Kocaelispor | 44 bin €

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

15. Samsunspor | 67 bin €

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

14. Alanyaspor | 70 bin €

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

13. Sivasspor | 71 bin €

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

12. Gaziantep Futbol Kulübü | 77 bin €

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

12. Göztepe | 78 bin €

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

11. Kayserispor | 94 bin €

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

10. Konyaspor | 100 bin €

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

8. Iğdır Futbol Kulübü | 119 bin €

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

7. Çaykur Rizespor | 152 bin €

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

6. Kasımpaşa | 216 bin €

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

5. Trabzonspor | 245 bin €

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

4. Beşiktaş | 350 bin €

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

3. Başakşehir | 353 bin €

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

2. Galatasaray | 953 bin €

FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

1. Fenerbahçe | 1 milyon 9 bin €

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FIFA #2026 DÜNYA KUPASI #DÜNYA KUPASI