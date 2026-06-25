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FIFA Dünya Kupası'ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...
FIFA Dünya Kupası'ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...
FIFA'nın 2026 Dünya Kupası kapsamında uyguladığı Club Benefits Programm çerçevesinde kulüplere yapacağı paralar belli olmaya başladı. Takımların turnuvaya gönderdikleri oyunculara göre kazandıkları ücretler şekillenirken, En çok kazanan 22 Türk takımı belli oldu. İşte zirvenin sahibi...
Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 12:09