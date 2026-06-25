FIFA Dünya Kupası’ndan en çok para kazanan 22 Türk takımı belli oldu ! 1. Lig ekibi listeyi salladı...

Buna göre Dünya Kupası sayesinde FIFA'dan en çok gelir elde edecek 22 Türk takımı belli oldu. İşte listenin en tepesindeki o takım...

NOT: Bu sistemde yalnızca oyuncunun mevcut kulübü değil, son iki sezonda forma giydiği eski kulüpler de ödemeden pay alabiliyor.