Dünya Kupası’nın en büyük stadyumları belli oldu! Zirvenin sahibi herkesi büyüledi...

2026 Dünya Kupası için geri sayıma geçildi. 150 milyonu geçen bilet talebiyle tarihin en yüksek başvuru sayısına ulaşılan dev organizasyon öncesinde maçların oynanacağı stadyumları sizler için derledik. İşte en büyük stadyum ve kapasitesi...

Giriş Tarihi: 26.02.2026 16:02 Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 16:05
2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Dev organizasyona 4 ay gibi kısa bir süre kala, kritik karşılaşmaların oynanacağı stadyumlar da belli oldu.

Toplam 16 stadyumun yer alacağı turnuvada kapasiteler de dikkat çekti. İşte stadyumların büyüklükleri…

İŞTE O STADYUMLAR

Dallas (Arlington) ➜ 94,000 (AT&T Stadium)

Mexico City ➜ 83,000 (Estadio Banorte)

New York / New Jersey ➜ 82,500 (MetLife Stadium)

Atlanta ➜ 75,000 (Mercedes-Benz Stadium)

Kansas City ➜ 73,000 (Arrowhead Stadium)

Houston ➜ 72,000 (NRG Stadium)

San Francisco Bay Area ➜ 71,000 (Levi's Stadium)

Los Angeles ➜ 70,000 (SoFi Stadium)

Philadelphia ➜ 69,000 (Lincoln Financial Field)

Seattle ➜ 69,000 (Lumen Field)

Boston ➜ 65,000 (Gillette Stadium)

Miami ➜ 65,000 (Hard Rock Stadium)

Vancouver ➜ 54,000 (BC Place)

Monterrey ➜ 53,500 (Estadio BBVA)

Guadalajara ➜ 48,000 (Estadio Akron)

Toronto ➜ 45,000 (BMO Field)