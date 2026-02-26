Trend
Dünya Kupası'nın en büyük stadyumları belli oldu! Zirvenin sahibi herkesi büyüledi...
2026 Dünya Kupası için geri sayıma geçildi. 150 milyonu geçen bilet talebiyle tarihin en yüksek başvuru sayısına ulaşılan dev organizasyon öncesinde maçların oynanacağı stadyumları sizler için derledik. İşte en büyük stadyum ve kapasitesi...
Giriş Tarihi: 26.02.2026 16:02
Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 16:05