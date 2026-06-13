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Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...
Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası başladı. Dev organizasyonda yer alan en değeri 100 futbolcu belli oldu. Transfermarkt kaynaklı listede, A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun da yer aldı.
Giriş Tarihi: 13.06.2026 12:48
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 12:54