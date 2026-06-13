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Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası başladı. Dev organizasyonda yer alan en değeri 100 futbolcu belli oldu. Transfermarkt kaynaklı listede, A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun da yer aldı.

Giriş Tarihi: 13.06.2026 12:48 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 12:54
Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek futbolcular FIFA tarafından açıklandı. Transfermarkt verilerine göre; 2026 Dünya Kupası'nın en değerli 100 oyuncusu belli oldu.

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

1- Lamine Yamal | İspanya | 200 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

2- Erling Haaland | Norveç | 200 milyon euro

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Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

3- Kylian Mbappe | Fransa | 200 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

4- Vinicius Junior | Brezilya | 150 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

5- Pedri | İspanya | 150 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

6- Michael Olise | Fransa | 150 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

7- Joao Neves | Portekiz | 140 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

8- Vitinha | Portekiz | 140 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

9- Jude Bellingham | İngiltere | 140 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

10- Federico Valverde | Uruguay | 120 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

11- Declan Rice | İngiltere | 120 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

12- Desire Doue | Fransa | 120 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

13- Bukayo Saka | İngiltere | 110 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

14- Moises Caicedo | Ekvador | 100 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

15- Florian Wirtz | Almanya | 100 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

16- Jamal Musiala | Almanya | 100 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

17- William Saliba | Fransa | 100 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

18- Ousmane Dembele | Fransa | 100 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

19- Aleksandar Pavlovic | Almanya | 90 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

20- Morgan Rogers | İngiltere | 90 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

21- Rayan Cherki | Fransa | 90 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

22- Yan Diomande | Fildişi Sahili | 90 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

23- Arda Güler | Türkiye | 90 milyon euro

Dünya Kupası’nın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! 3 Türk oyuncu listeyi salladı...

24- Enzo Fernandez | Arjantin | 90 milyon euro