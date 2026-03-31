Dünya sıralaması değişti! Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. A Milli Futbol Takımı'nda tarihi Kosova galibiyeti sonrası Dünya sıralamasındaki puanlar değişti.

Giriş Tarihi: 31.03.2026 23:55 Güncelleme Tarihi: 01.04.2026 00:07
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı, Kosova deplasmanında 1-0 kazandı ve Dünya Kupası bileti aldı.

24 senelik Dünya Kupası hasreti sona eren A Milli Futbol Takımı'nın ilk 25'te yer aldığı dünya sıralamasında son durum belli oldu. İşte dünya sıralaması ve Türkiye'nin yeni yeri…

1- Fransa | 1877.32 puan

2- İspanya | 1876.40 puan

3- Arjantin | 1873.96 puan

4- İngiltere | 1825.97 puan

5- Portekiz | 1759.62 puan

6- Hollanda | 1757.87 puan

7- Brezilya | 1756.49 puan

8- Fas | 1755.87 puan

9- Belçika | 1735.24 puan

10- Almanya | 1730.37 puan

11- Hırvatistan | 1721.73 puan

12- İtalya | 1700.37 puan

13- Kolombiya | 1693.09 puan

14- Senegal | 1688.99 puan

15- Meksika | 1680.51 puan

16- ABD | 1677.34 puan

17- Uruguay | 1673.07 puan

18- Japonya | 1660.43 puan

19- İsviçre | 1649.90 puan

20- İran | 1615.30 puan

21- Danimarka | 1608.31 puan

22- Türkiye | 1599.04 puan

23- Ekvador | 1593.24 puan