Dünya sıralaması değişti! Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı, Kosova deplasmanında 1-0 kazandı ve Dünya Kupası bileti aldı. 24 senelik Dünya Kupası hasreti sona eren A Milli Futbol Takımı'nın ilk 25'te yer aldığı dünya sıralamasında son durum belli oldu. İşte dünya sıralaması ve Türkiye'nin yeni yeri… 1- Fransa | 1877.32 puan 2- İspanya | 1876.40 puan 3- Arjantin | 1873.96 puan 4- İngiltere | 1825.97 puan 5- Portekiz | 1759.62 puan 6- Hollanda | 1757.87 puan 7- Brezilya | 1756.49 puan 8- Fas | 1755.87 puan 9- Belçika | 1735.24 puan 10- Almanya | 1730.37 puan 11- Hırvatistan | 1721.73 puan 12- İtalya | 1700.37 puan 13- Kolombiya | 1693.09 puan 14- Senegal | 1688.99 puan 15- Meksika | 1680.51 puan 16- ABD | 1677.34 puan 17- Uruguay | 1673.07 puan 18- Japonya | 1660.43 puan 19- İsviçre | 1649.90 puan 20- İran | 1615.30 puan 21- Danimarka | 1608.31 puan 22- Türkiye | 1599.04 puan 23- Ekvador | 1593.24 puan 24- Avusturya | 1593.45 puan 25- Güney Kore | 1588.66 puan A Milli Futbol Takımı, Kosova deplasmanındaki zaferiyle 22'nci sıraya yükseldi. A Milli Futbol Takımı'nın Kosova deplasmanındaki zaferi puanımıza artı 6.60'lık katkı sağladı.