Dünya sıralaması güncellendi! Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın yeni yeri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Romanya'yı mağlup etti ve finale yükseldi. Oynanan play-off ve hazırlık maçları sonrası dünya sıralaması güncellendi. A Milli Futbol Takımı'nın yeni yeri netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 27.03.2026 17:21 Güncelleme Tarihi: 27.03.2026 17:25
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçları heyecanı geride kaldı. A Milli Futbol Takımı, Romanya karşısında galip geldi ve finale yükseldi. Oynanan dev karşılaşmalar sonrasında dünya sıralaması değişti.

A Milli Futbol Takımı'nın ilk 25'te yer aldığı dünya sıralamasında son durum belli oldu. İşte dünya sıralaması ve Türkiye'nin yeni yeri…

1- İspanya | 1877.18 puan

2- Fransa | 1873.96 puan

3- Arjantin | 1873.33 puan

4- İngiltere | 1834.12 puan

5- Portekiz | 1760.38 puan

6- Brezilya | 1756.49 puan

7- Hollanda | 1756.27 puan

8- Fas | 1754.59 puan

9- Belçika | 1730.71 puan

10- Almanya | 1724.15 puan

11- Hırvatistan | 1721.73 puan

12- İtalya | 1707.46 puan

13- Kolombiya | 1696.45 puan

14- Senegal | 1684.85 puan

15- ABD | 1681.88 puan

16- Meksika | 1679.74 puan

17- Uruguay | 1672.62 puan

18- İsviçre | 1654.69 puan

19- Japonya | 1650.12 puan

20- Danimarka | 1623.91 puan

21- İran | 1611.68 puan

22- Güney Kore | 1599.45 puan

23- Türkiye | 1592.43 puan