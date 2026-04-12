Dünya tarihinin en popüler 10 stadyumu! Türkiye’den stat var mı?

Dünya futbolundaki en popüler stadyumlar belli oldu. Givemesport kaynaklı hazırladığımız listede zirvenin sahibi ortaya çıktı. 10. Signal Iduna Park Borussia Dortmund | Kapasite: 81 bin 365 9. Allianz Arena Bayern Münih | Kapasite: 75 bin 000 8. La Bombonera Boca Juniors | Kapasite: 54 bin 000 7. Maracana Stadyumu Flamengo & Fluminense | Kapasite: 78 bin 838 6. Anfield Road Liverpool | Kapasite: 61 bin 276 5. San Siro AC Milan & Inter | Kapasite: 75 bin 817 4. Camp Nou Barcelona | Kapasite: 99 bin 354 3. Old Trafford Manchester United | Kapasite: 74 bin 310 2. Santiago Bernabeu Real Madrid | Kapasite: 81 bin 000 1. Wembley Stadyumu