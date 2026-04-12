Trend Spor Dünya tarihinin en popüler 10 stadyumu! Türkiye'den stat var mı?

Futbolda dünyanın en ünlü 10 stadyumu belli oldu. Tarihte birçok önemli anı sahneleyen yeşil zeminler arasında en popüler olan stat ortaya çıktı. İşte Givemesport kaynaklı listede zirvenin sahibi...

Giriş Tarihi: 12.04.2026 11:03
10. Signal Iduna Park

Borussia Dortmund | Kapasite: 81 bin 365

9. Allianz Arena

Bayern Münih | Kapasite: 75 bin 000

8. La Bombonera

Boca Juniors | Kapasite: 54 bin 000

7. Maracana Stadyumu

Flamengo & Fluminense | Kapasite: 78 bin 838

6. Anfield Road

Liverpool | Kapasite: 61 bin 276

5. San Siro

AC Milan & Inter | Kapasite: 75 bin 817

4. Camp Nou

Barcelona | Kapasite: 99 bin 354

3. Old Trafford

Manchester United | Kapasite: 74 bin 310

2. Santiago Bernabeu

Real Madrid | Kapasite: 81 bin 000

1. Wembley Stadyumu

İngiltere Milli Takımı | Kapasite: 90 bin 000