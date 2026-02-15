Trend
Dünyanın en ateşli 15 taraftar grubu belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeri...
Futbolun en büyük parçalarından biri olan taraftarlar, her koşulda takımlarının yanında olmaya devam ediyor. Dijital spor yayıncısı GiveMeSport (GMS), taraftarlar için özel bir liste hazırladı. Listede, futbolun en ateşli taraftarları yer aldı. Süper Lig'den iki takım da kendine yer buldu. İşte o liste...
Giriş Tarihi: 15.02.2026 16:03