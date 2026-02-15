Trend Galeri Trend Spor Dünyanın en ateşli 15 taraftar grubu belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeri...

Dünyanın en ateşli 15 taraftar grubu belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeri...

Futbolun en büyük parçalarından biri olan taraftarlar, her koşulda takımlarının yanında olmaya devam ediyor. Dijital spor yayıncısı GiveMeSport (GMS), taraftarlar için özel bir liste hazırladı. Listede, futbolun en ateşli taraftarları yer aldı. Süper Lig'den iki takım da kendine yer buldu. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 15.02.2026 16:03
Dijital spor yayıncısı olan GiveMeSport (GMS), dünyanın en ateşli 15 taraftar grubunun yer aldığı bir liste hazırladı.

Hazırlanan listede Süper Lig'den sadece iki takım yer alırken, listedeki diğer takımlar dikkatleri çekti.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 15 TARAFTAR GRUBU...

15. Liverpool

14. Boca Juniors

13. Napoli

12. Celtic

11. Borussia Dortmund

10 - FENERBAHÇE

9 - Kızılyıldız

8- River Plate

7 - Marsilya

6- Sparta Prag

5- AC Milan

4- GALATASARAY

3- Dinamo Zagreb

2- Hajduk Split

1- Legia Varşova