Dünyanın en başarılı 25 futbol takımı açıklandı! Galatasaray’ın yeri herkesi şaşırttı...

Futbolda başarı döngüler halinde gelir ancak ancak bazı kulüpler daha istikrarlıdır. Dijital spor yayıncısı GiveMeSport, futbolseverlerin için dünyanın en başarılı 25 takımını hazırladı. Listede yer alan Galatasaray'ın yeri ise herkesi şaşırttı. İşte o liste…

Giriş Tarihi: 22.04.2026 10:48 Güncelleme Tarihi: 22.04.2026 11:00
GiveMeSport adlı spor sitesi, dünyanın en başarılı 25 futbol takımını sıraladı. Hazırlanan listede Süper Lig devi Galatasaray da yerini aldı.

İŞTE O LİSTE

1) Al-Ahly - 123 kupa

2) Celtic - 120 kupa

3) Rangers - 118 kupa

4) Club Nacional de Football - 117 kupa

5) Atletico Penarol - 116 kupa

6) Real Madrid - 102 kupa

7) Barcelona - 100 kupa

8) Benfica - 86 kupa

9) Porto - 86 kupa

10) Bayern Munich - 85 kupa

11) Al-Faisaly - 84 kupa

12) Olympiakos - 80 kupa

13) Ajax - 73 kupa

14) Juventus - 71 kupa

15) Liverpool - 68 kupa

16 - Manchester United - 68 kupa

17) Dinamo Zagreb - 68 kupa

18) Anderlecht - 64 kupa

19) GALATASARAY - 63 kupa

20) FCSB - 62 kupa

21) Boca Juniors - 61 kupa

22) Zamalek - 58 kupa

23) Paris Saint-Germain - 58 kupa

24) CSKA Sofia - 57 kupa