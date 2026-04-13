Dünyanın en büyük 40 stadyumu belli oldu! Türkiye’den 1 stat listede

Futbol, ragbi ve atletizm… Stadyumlar birçok organizasyona ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük stadyumları listesi ortaya çıktı. Türkiye'den 1 stadyum listede kendisine yer buldu. İşte dünyanın en büyük stadyumları… 40- Bakü Olimpiyat Stadyumu | Kapasite: 69.870 39- Allianz Arena | Almanya | Kapasite: 69.901 38- Mineirao Stadyumu | Brezilya | Kapasite: 69.950 37- Seul Olimpiyat Stadyumu | Güney Kore | Kapasite: 69.950 36- Maranhao Stadyumu | Brezilya | Kapasite: 70.000 35- Yokohama Ulusal Stadyumu | Japonya | Kapasite: 70.000 34- Kiev Olimpiyat Stadyumu | Ukrayna | Kapasite: 70.050 33- Atina Olimpik Stadyumu | Yunanistan | Kapasite: 71.030 32- Roma Olimpiyat Stadyumu | İtalya | Kapasite: 72.698 31- Berlin Olimpiyat Stadyumu | Almanya | Kapasite: 74.228 30- Millennium Stadyumu | Galler | Kapasite: 74.500 29- Monumental Stadyumu | Arjantin | Kapasite: 74.624 28- Kahire Stadyumu | Mısır | Kapasite: 75.000 27- Atatürk Olimpiyat Stadyumu | Türkiye | Kapasite: 75.145 26- Old Trafford | İngiltere | Kapasite: 75.957 25- 5 Temmuz Stadyumu | Cezayir | Kapasite: 76.000 24- Lujniki Stadyumu | Rusya | Kapasite: 78.360 23- Yadegar Emam Stadyumu | İran: Kapasite: 80.000 22- Şangay Stadyumu | Çin | Kapasite: 80.000 21- Shah Alam Stadyumu | Malezya | Kapasite: 80.000 20- Des Martyrs Stadyumu | Demokratik Kongo | Kapasite: 80.000 19- Beijing Milli Stadyumu | Çin | Kapasite: 80.000 18- V. Muhammed Stadyumu | Fas | Kapasite: 80.000 17- Guangdong Olimpik Stadyumu | Çin | Kapasite: 80.012 16- Giuseppe Meazza Stadyumu | İtalya | Kapasite: 80.065 15- Monumental Stadyumu | Peru | Kapasite: 80.093 14- Santiago Bernabeu | İspanya | Kapasite: 80.354 13- Signal Iduna Park | Almanya | Kapasite: 81.264 12- Fransa Stadyumu | Fransa | Kapasite: 81.338 11- MetLife Stadyumu | ABD | Kapasite: 82.500 10- Borg El Arab Stadyumu | Mısır | Kapasite: 86.000 9- Bukit Jalil National Stadyumu | Malezya | Kapasite: 87.411 8- Gelora Bung Stadyumu | Endonezya | Kapasite: 88.306 7- Wembley Stadyumu | İngiltere | Kapasite: 90.000 6- FNB Stadyumu | Güney Afrika | Kapasite: 94.700 5- Camp Nou | İspanya | Kapasite: 99.354 4- Azadi Stadyumu | İran | Kapasite: 100.000 3- Aztek Stadyumu | Meksika | Kapasite: 105.000 2- Yuba Bharati Krirangan | Hindistan | Kapasite: 120.000 1- Rungrado Stadyumu | Kuzey Kore | Kapasite: 150.000