Dünyanın en büyük 40 stadyumu ortaya çıktı! Türkiye'den 1 stat listeyi salladı..

Günümüzde futboluna ev sahipliği yapan en büyük statlar ortaya çıktı. Sürpriz ülkelerin bulunduğu listede Türkiye'den de bir stadyum kendisine yer buldu.

Giriş Tarihi: 11.05.2026 10:33
Futbol, ragbi ve atletizm… Stadyumlar birçok organizasyona ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük stadyumları listesi ortaya çıktı. Türkiye'den 1 stadyum listede kendisine yer buldu. İşte dünyanın en büyük stadyumları…

40- Bakü Olimpiyat Stadyumu | Kapasite: 69.870

39- Allianz Arena | Almanya | Kapasite: 69.901

38- Mineirao Stadyumu | Brezilya | Kapasite: 69.950

37- Seul Olimpiyat Stadyumu | Güney Kore | Kapasite: 69.950

36- Maranhao Stadyumu | Brezilya | Kapasite: 70.000

35- Yokohama Ulusal Stadyumu | Japonya | Kapasite: 70.000

34- Kiev Olimpiyat Stadyumu | Ukrayna | Kapasite: 70.050

33- Atina Olimpik Stadyumu | Yunanistan | Kapasite: 71.030

32- Roma Olimpiyat Stadyumu | İtalya | Kapasite: 72.698

31- Berlin Olimpiyat Stadyumu | Almanya | Kapasite: 74.228

30- Millennium Stadyumu | Galler | Kapasite: 74.500

29- Monumental Stadyumu | Arjantin | Kapasite: 74.624

28- Kahire Stadyumu | Mısır | Kapasite: 75.000

27- Atatürk Olimpiyat Stadyumu | Türkiye | Kapasite: 75.145

26- Old Trafford | İngiltere | Kapasite: 75.957

25- 5 Temmuz Stadyumu | Cezayir | Kapasite: 76.000

24- Lujniki Stadyumu | Rusya | Kapasite: 78.360

23- Yadegar Emam Stadyumu | İran: Kapasite: 80.000

22- Şangay Stadyumu | Çin | Kapasite: 80.000

21- Shah Alam Stadyumu | Malezya | Kapasite: 80.000

20- Des Martyrs Stadyumu | Demokratik Kongo | Kapasite: 80.000

19- Beijing Milli Stadyumu | Çin | Kapasite: 80.000

18- V. Muhammed Stadyumu | Fas | Kapasite: 80.000

17- Guangdong Olimpik Stadyumu | Çin | Kapasite: 80.012