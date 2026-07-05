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Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye'den 1 stat listede

Dünya futbolunun en büyük 40 stadyumu ortaya çıktı. Birçok ülkeden stadyumun yer aldığı listede, Türkiye'den de bir stat kendisine yer buldu. 40 statlık dev listede zirvenin sahibi belli oldu.

Giriş Tarihi: 04.07.2026 23:26 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 07:13
Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

Futbol, ragbi ve atletizm… Stadyumlar birçok organizasyona ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük stadyumları listesi ortaya çıktı. Türkiye'den 1 stadyum listede kendisine yer buldu. İşte dünyanın en büyük stadyumları…

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

40- Bakü Olimpiyat Stadyumu | Kapasite: 69.870

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

39- Allianz Arena | Almanya | Kapasite: 69.901

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Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

38- Mineirao Stadyumu | Brezilya | Kapasite: 69.950

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

37- Seul Olimpiyat Stadyumu | Güney Kore | Kapasite: 69.950

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

36- Maranhao Stadyumu | Brezilya | Kapasite: 70.000

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

35- Yokohama Ulusal Stadyumu | Japonya | Kapasite: 70.000

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

34- Kiev Olimpiyat Stadyumu | Ukrayna | Kapasite: 70.050

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

33- Atina Olimpik Stadyumu | Yunanistan | Kapasite: 71.030

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

32- Roma Olimpiyat Stadyumu | İtalya | Kapasite: 72.698

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

31- Berlin Olimpiyat Stadyumu | Almanya | Kapasite: 74.228

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

30- Millennium Stadyumu | Galler | Kapasite: 74.500

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

29- Monumental Stadyumu | Arjantin | Kapasite: 74.624

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

28- Kahire Stadyumu | Mısır | Kapasite: 75.000

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

27- Atatürk Olimpiyat Stadyumu | Türkiye | Kapasite: 75.145

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

26- Old Trafford | İngiltere | Kapasite: 75.957

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

25- 5 Temmuz Stadyumu | Cezayir | Kapasite: 76.000

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

24- Lujniki Stadyumu | Rusya | Kapasite: 78.360

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

23- Yadegar Emam Stadyumu | İran: Kapasite: 80.000

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

22- Şangay Stadyumu | Çin | Kapasite: 80.000

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

21- Shah Alam Stadyumu | Malezya | Kapasite: 80.000

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

20- Des Martyrs Stadyumu | Demokratik Kongo | Kapasite: 80.000

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

19- Beijing Milli Stadyumu | Çin | Kapasite: 80.000

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

18- V. Muhammed Stadyumu | Fas | Kapasite: 80.000

Dünyanın en büyük 40 stadyumu! Türkiye’den 1 stat listede

17- Guangdong Olimpik Stadyumu | Çin | Kapasite: 80.012