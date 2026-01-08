Trend Galeri Trend Spor Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

İngiliz merkezli futbol dergisi FourFourTwo, dünya futbolundaki en büyük derbileri içeren bir liste hazırladı. Listede, her sezon heyecanla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi de yer aldı. Derbinin listedeki yeri ise herkesi şaşırttı. İşte o dev liste...

Giriş Tarihi: 08.01.2026 11:16 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:17
Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK DERBİLERİ

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

32. Newell's Old Boys - Rosario Central

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

31. East Bengal - Mohun Bagan

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

30. Newcastle United - Sunderland

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

29. Raja Casablanca - Wydad Casablanca

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

28. Genoa - Sampdoria

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

27. Persepolis - Esteghlal

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

26. Colo-Colo - Universidad de Chile

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

25. Kaizer Chiefs - Orlando Pirates

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

24. Independiente - Racing Club

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

23. Southampton - Portsmouth

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

22. Real Sociedad - Athletic Bilbao

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

21. Corinthians - Palmeiras

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

20. Chivas - Club America

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

19. Real Betis - Sevilla

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

18. Partizan Belgrade - Red Star Belgrade

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

17. Nacional - Penarol

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

16. Flamengo - Fluminense

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

15. Benfica - Sporting CP

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

14. Olympiacos - Panathinaikos

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

13. Arsenal - Tottenham Hotspur

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

12. Ajax - Feyenoord

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

11. Gremio - Internacional

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

10. AC Milan - Inter

Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

9. Marsilya - Paris Saint-Germain