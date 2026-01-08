Trend Galeri Trend Spor Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının yeri...

İngiliz merkezli futbol dergisi FourFourTwo, dünya futbolundaki en büyük derbileri içeren bir liste hazırladı. Listede, her sezon heyecanla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi de yer aldı. Derbinin listedeki yeri ise herkesi şaşırttı. İşte o dev liste...

Giriş Tarihi: 08.01.2026 11:16 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:17