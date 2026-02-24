Trend Galeri Trend Spor Dünyanın en büyük stadyumları açıklandı! İşte zirvenin sahibi...

Dünyanın en geniş kapasiteye sahip stadyumları belli oldu. Birbirinden güzel stadyumların olduğu listede zirve dikkatleri çekti. İşte Avrupa'dan Afrika'ya kadar uzanan listenin başındaki stat...

Giriş Tarihi: 24.02.2026 15:31 Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 15:33
18. STADE DE FRANCE (Saint-Denis, Fransa)

81,338 KİŞİ

17. SIGNAL IDUNA PARK (Dortmund, Almanya)

81,365 KİŞİ

16. SANTIAGO BERNABEU (Madrid, İspanya)

81,044 KİŞİ

15. METLIFE STADYUMU (New Jersey, ABD)

82,500 KİŞİ

14. ESTADIO MAS MONUMENTAL (Buenos Aires, Arjantin)

84,567 KİŞİ

13. SALT LAKE STADYUMU (Kolkata, Hindistan)

85,000 KİŞİ

12. BORG EL ARAB STADYUMU (İskenderiye, Mısır)

86,000 KİŞİ

11. BUKIT JALIL NATIONAL STADYUMU (Kuala Lumpur, Malezya)

87,411 KİŞİ

10. ESTADIO AZTECA (Mexico City, Meksika)

87,523 KİŞİ

9 LUSAIL STADYUMU (Lusail, Katar)

88,966 KİŞİ

8. WEMBLEY STADYUMU (Londra, İngiltere)

90,000 KİŞİ

7. COTTON BOWL (Dallas, ABD)

92,100 KİŞİ

6. NEW ADMINISTRATIVE CAPITAL STADIUM (Mısır)

93,940 KİŞİ

5. FNB STADYUMU (Soccer City, Johannesburg, Güney Afrika)

94,736 KİŞİ

4. CAMP NOU (Barcelona, İspanya)

99,354 KİŞİ

3. MELBOURNE CRICKET GROUND (Melbourne, Avustralya)

100,024 KİŞİ

2. MICHIGAN STADYUMU (Ann Arbor, ABD)

107,601 KİŞİ

1. RUNGRADO 1ST OF MAY STADYUMU (Pyongyang, Kuzey Kore)

114,000+ KİŞİ