Dünyanın en büyük stadyumları açıklandı! İşte zirvenin sahibi...

Dünyanın en büyük stadyumlarına sahip ülkeler belli oldu. İşte rekorla zirvede bulunan sürpriz arena... 18. STADE DE FRANCE (Saint-Denis, Fransa) 81,338 KİŞİ 17. SIGNAL IDUNA PARK (Dortmund, Almanya) 81,365 KİŞİ 16. SANTIAGO BERNABEU (Madrid, İspanya) 81,044 KİŞİ 15. METLIFE STADYUMU (New Jersey, ABD) 82,500 KİŞİ 14. ESTADIO MAS MONUMENTAL (Buenos Aires, Arjantin) 84,567 KİŞİ 13. SALT LAKE STADYUMU (Kolkata, Hindistan) 85,000 KİŞİ 12. BORG EL ARAB STADYUMU (İskenderiye, Mısır) 86,000 KİŞİ 11. BUKIT JALIL NATIONAL STADYUMU (Kuala Lumpur, Malezya) 87,411 KİŞİ 10. ESTADIO AZTECA (Mexico City, Meksika) 87,523 KİŞİ 9 LUSAIL STADYUMU (Lusail, Katar) 88,966 KİŞİ 8. WEMBLEY STADYUMU (Londra, İngiltere) 90,000 KİŞİ 7. COTTON BOWL (Dallas, ABD) 92,100 KİŞİ 6. NEW ADMINISTRATIVE CAPITAL STADIUM (Mısır) 93,940 KİŞİ 5. FNB STADYUMU (Soccer City, Johannesburg, Güney Afrika) 94,736 KİŞİ 4. CAMP NOU (Barcelona, İspanya) 99,354 KİŞİ 3. MELBOURNE CRICKET GROUND (Melbourne, Avustralya) 100,024 KİŞİ 2. MICHIGAN STADYUMU (Ann Arbor, ABD) 107,601 KİŞİ 1. RUNGRADO 1ST OF MAY STADYUMU (Pyongyang, Kuzey Kore) 114,000+ KİŞİ