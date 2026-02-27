Dünyanın en değerli 100 futbolcusu! İlk 40’ta iki Türk yıldız var

Aktif futbol kariyerini sürdüren futbolcular arasında dünyanın en değerli 100 ismi belli oldu. Dünyanın en değerli oyuncuları listesinde zirveyi 3 isim paylaştı. Dünya futbolunun en değerli futbolcuları arasında ilk 40'ta 2 Türk oyuncu yer aldı. İşte dünyanın en değerli 100 futbolcusu… 100- Kai Havertz | 55 milyon euro 99- Nico Schlotterbeck | 55 milyon euro 98- Marc Guehi | 55 milyon euro 97- Mohammed Kudus | 55 milyon euro 96- Alex Baena | 55 milyon euro 95- Leny Yoro | 55 milyon euro 94- Murillo | 55 milyon euro 93- Nicolo Barella | 60 milyon euro 92- Ruben Dias | 60 milyon euro 91- Dani Olmo | 60 milyon euro 90- Christian Pulisic | 60 milyon euro 89- Marcus Thuram | 60 milyon euro 88- Cristian Romero | 60 milyon euro 87- Rodrygo | 60 milyon euro 86- Pedro Neto | 60 milyon euro 85- Karim Adeyemi | 60 milyon euro 84- Anthony Gordon | 60 milyon euro 83- Xavi Simons | 60 milyon euro 82- Elliot Anderson | 60 milyon euro 81- Benjamin Sesko | 60 milyon euro 80- Alejandro Balde | 60 milyon euro 79- Nico Williams | 60 milyon euro 78- Adam Wharton | 60 milyon euro 77- Pablo Barrios | 60 milyon euro 76- Alvaro Carreras | 60 milyon euro 75- Carlos Baleba | 60 milyon euro 74- Lennart Karl | 60 milyon euro 73- Harry Kane | 65 milyon euro 72- Jules Kounde | 65 milyon euro 71- Morgan Gibbs White | 65 milyon euro 70- Omar Marmoush | 65 milyon euro 69- Tijjani Reijnders | 65 milyon euro 68- Eberechi Eze | 65 milyon euro 67- Jeremy Doku | 65 milyon euro 66- Micky van de Ven | 65 milyon euro 65- Antoine Semenyo | 65 milyon euro 64- Joao Pedro | 65 milyon euro 63- Aleksandar Pavlovic | 65 milyon euro 62- Nico Paz | 65 milyon euro 61- Trent Alexander Arnold | 70 milyon euro 60- Viktor Gyökeres | 70 milyon euro 59- Dayot Upamecano | 70 milyon euro 58- Rafael Leao | 70 milyon euro 57- Jurrien Timber | 70 milyon euro 56- Cody Gakpo | 70 milyon euro 55- Nick Woltemade | 70 milyon euro 54- Josko Gvardiol | 70 milyon euro 53- Luis Diaz | 70 milyon euro 52- Morgan Rogers | 70 milyon euro 51- Matheus Cunha | 70 milyon euro 50- Fermin Lopez | 70 milyon euro 49- Willian Pacho | 70 milyon euro 48- Bradley Barcola | 70 milyon euro 47- Dean Huijsen | 70 milyon euro 46- Martin Odegaard | 75 milyon euro 45- Rodri | 75 milyon euro 44- Sandro Tonali | 75 milyon euro 43- Victor Osimhen | 75 milyon euro 42- Bryan Mbeumo | 75 milyon euro 41- Aurelien Tchouameni | 75 milyon euro 40- Martin Zubimendi | 75 milyon euro 39- Gabriel Magalhaes | 75 milyon euro 38- Bruno Guimaraes | 75 milyon euro 37- Nuno Mendes | 75 milyon euro 36- Kenan Yıldız | 75 milyon euro 35- Alessandro Bastoni | 80 milyon euro 34- Achraf Hakimi | 80 milyon euro 33- Phil Foden | 80 milyon euro 32- Raphinha | 80 milyon euro 31- Pau Cubarsi | 80 milyon euro 30- Estevao | 80 milyon euro 29- Lautaro Martinez | 85 milyon euro 28- Dominik Szoboszlai | 85 milyon euro 27- Alexis Mac Allister | 85 milyon euro 26- Enzo Fernandez | 85 milyon euro 25- Hugo Ekitike | 85 milyon euro 24- Ryan Gravenberch | 90 milyon euro 23- William Saliba | 90 milyon euro 22- Khvicha Kvaratskhelia | 90 milyon euro 21- Arda Güler | 90 milyon euro 20- Desire Doue | 90 milyon euro 19- Ousmane Dembele | 100 milyon euro 18- Julian Alvarez | 100 milyon euro 17- Vitinha | 110 milyon euro 16- Florian Wirtz | 110 milyon euro 15- Joao Neves | 110 milyon euro 14- Moises Caicedo | 110 milyon euro 13- Alexander Isak | 120 milyon euro 12- Declan Rice | 120 milyon euro 11- Federico Valverde | 120 milyon euro 10- Cole Palmer | 120 milyon euro 9- Bukayo Saka | 130 milyon euro 8- Michael Olise | 130 milyon euro 7- Jamal Musiala | 130 milyon euro 6- Pedri | 140 milyon euro 5- Vinicius Junior | 150 milyon euro 4- Jude Bellingham | 160 milyon euro 3- Kylian Mbappe | 200 milyon euro 2- Erling Haaland | 200 milyon euro 1- Lamine Yamal | 200 milyon euro