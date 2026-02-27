Trend Galeri Trend Spor Dünyanın en değerli 100 futbolcusu! İlk 40’ta iki Türk yıldız var

Dünyanın en değerli 100 futbolcusu belli oldu. Piyasa değerlerine göre sıralanan futbolcular arasında Türk futbolcular da yer aldı. Listede ilk 40 isim arasında 2 Türk yıldız kendisine yer buldu.

Giriş Tarihi: 27.02.2026 22:57 Güncelleme Tarihi: 27.02.2026 23:20
Aktif futbol kariyerini sürdüren futbolcular arasında dünyanın en değerli 100 ismi belli oldu. Dünyanın en değerli oyuncuları listesinde zirveyi 3 isim paylaştı. Dünya futbolunun en değerli futbolcuları arasında ilk 40'ta 2 Türk oyuncu yer aldı. İşte dünyanın en değerli 100 futbolcusu…

100- Kai Havertz | 55 milyon euro

99- Nico Schlotterbeck | 55 milyon euro

98- Marc Guehi | 55 milyon euro

97- Mohammed Kudus | 55 milyon euro

96- Alex Baena | 55 milyon euro

95- Leny Yoro | 55 milyon euro

94- Murillo | 55 milyon euro

93- Nicolo Barella | 60 milyon euro

92- Ruben Dias | 60 milyon euro

91- Dani Olmo | 60 milyon euro

90- Christian Pulisic | 60 milyon euro

89- Marcus Thuram | 60 milyon euro

88- Cristian Romero | 60 milyon euro

87- Rodrygo | 60 milyon euro

86- Pedro Neto | 60 milyon euro

85- Karim Adeyemi | 60 milyon euro

84- Anthony Gordon | 60 milyon euro

83- Xavi Simons | 60 milyon euro

82- Elliot Anderson | 60 milyon euro

81- Benjamin Sesko | 60 milyon euro

80- Alejandro Balde | 60 milyon euro

79- Nico Williams | 60 milyon euro

78- Adam Wharton | 60 milyon euro

77- Pablo Barrios | 60 milyon euro