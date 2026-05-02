Dünyanın en değerli 100 kulübü açıklandı! İlk 50’de tek Türk takımı...

Futbolda oyuncuların ve kulüplerin piyasa değerleri güncellendi. 6 Nisan 2026 tarihi itibariyle en değerli 100 kulüp belli oldu. Dünyanın en değerli 100 kulübü arasında ilk 50'de tek Türk takımı yer aldı. 50- Lille | 271.5 milyon euro 49- Real Sociedad | 272.7 milyon euro 48- Bologna | 275 milyon euro 47- Wolverhampton | 277.1 milyon euro 46- Olimpik Lyon | 282.55 milyon euro 45- Athletic Bilbao | 283 milyon euro 44- PSV Eindhoven | 283.6 milyon euro 43- Villarreal | 286.3 milyon euro 42- Galatasaray | 344.75 milyon euro 41- Leeds United | 346.03 milyon euro 40- Como | 351.7 milyon euro 39- Strasbourg | 361.75 milyon euro 38- West Ham United | 362.95 milyon euro 37- Benfica | 364.5 milyon euro 36- Sunderland | 381.95 milyon euro 35- Stuttgart | 383.10 milyon euro 34- Marsilya | 386 milyon euro 33- Fulham | 386.95 milyon euro 32- Eintracht Frankfurt | 388.55 milyon euro 31- Monaco | 391.55 milyon euro 30- Atalanta | 403.10 milyon euro 29- Napoli | 417.3 milyon euro 28- Porto | 426.9 milyon euro 27- Bayer Leverkusen | 449.75 milyon euro 26- Everton | 450.45 milyon euro 25- Roma | 454.5 milyon euro 24- Sporting Lizbon | 466 milyon euro 23- Brentford | 470.40 milyon euro 22- RB Leipzig | 471.25 milyon euro 21- Milan | 483.50 milyon euro 20- Brighton | 494 milyon euro 19- Borussia Dortmund | 498.40 milyon euro 18- Bournemouth | 507.10 milyon euro 17- Crystal Palace | 541.30 milyon euro 16- Juventus | 544.20 milyon euro 15- Aston Villa | 547.50 milyon euro 14- Nottingham Forest | 568 milyon euro 13- Atletico Madrid | 587 milyon euro 12- Inter | 636.3 milyon euro 11- Newcastle United | 708.25 milyon euro 10- Manchester United | 747.15 milyon euro 9- Tottenham | 802.5 milyon euro 8- Bayern Münih | 968.95 milyon euro 7- Liverpool | 1.02 milyar euro 6- Chelsea | 1.16 milyar euro 5- Barcelona | 1.17 milyar euro 4- Paris Saint Germain | 1.21 milyar euro 3- Arsenal | 1.23 milyar euro 2- Manchester City | 1.31 milyar euro 1- Real Madrid | 1.34 milyar euro 53- Fenerbahçe | 247.9 milyon euro 70- Beşiktaş | 185.1 milyon euro