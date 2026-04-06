Dünyanın en değerli 100 kulübü açıklandı! İlk 50’de tek Türk takımı var

Dünyanın en değerli 100 futbol kulübü açıklandı. Açıklanan listede ilk 50'de tek Türk takımı yer aldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın listedeki yerleri netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 06.04.2026 19:15
Futbolda oyuncuların ve kulüplerin piyasa değerleri güncellendi. 6 Nisan 2026 tarihi itibariyle en değerli 100 kulüp belli oldu. Dünyanın en değerli 100 kulübü arasında ilk 50'de tek Türk takımı yer aldı.

50- Lille | 271.5 milyon euro

49- Real Sociedad | 272.7 milyon euro

48- Bologna | 275 milyon euro

47- Wolverhampton | 277.1 milyon euro

46- Olimpik Lyon | 282.55 milyon euro

45- Athletic Bilbao | 283 milyon euro

44- PSV Eindhoven | 283.6 milyon euro

43- Villarreal | 286.3 milyon euro

42- Galatasaray | 344.75 milyon euro

41- Leeds United | 346.03 milyon euro

40- Como | 351.7 milyon euro

39- Strasbourg | 361.75 milyon euro

38- West Ham United | 362.95 milyon euro

37- Benfica | 364.5 milyon euro

36- Sunderland | 381.95 milyon euro

35- Stuttgart | 383.10 milyon euro

34- Marsilya | 386 milyon euro

33- Fulham | 386.95 milyon euro

32- Eintracht Frankfurt | 388.55 milyon euro

31- Monaco | 391.55 milyon euro

30- Atalanta | 403.10 milyon euro

29- Napoli | 417.3 milyon euro

28- Porto | 426.9 milyon euro

27- Bayer Leverkusen | 449.75 milyon euro