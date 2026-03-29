Dünyanın en değerli 23 yaş altı 10 futbolcusu belli oldu! Kenan Yıldız zirvede

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, dünyanın en değerli 23 yaş altı futbolcuları listesinde zirvede yer aldı. Kenan Yıldız için biçilen değer dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 29.03.2026 17:57 Güncelleme Tarihi: 29.03.2026 17:58
Dünyanın en değerli 23 yaş altı 10 futbolcusu belli oldu! Kenan Yıldız zirvede

Serie A devlerinden Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, dünyanın en değerli 23 yaş altı futbolcuları arasında ilk sırada gösterildi. Henüz dünyanın en iyi 10 kulübünde forma giymeyen oyuncuların yer aldığı listede Kenan Yıldız zirvede yer aldı.

Dünyanın en değerli 23 yaş altı 10 futbolcusu belli oldu! Kenan Yıldız zirvede

Kenan Yıldız'ın zirvede yer aldığı listede değerlerin bonuslar ve transfer haklarının tamamını kapsadığı vurgulandı. İşte Kenan Yıldız'ın zirvede yer aldığı liste…

Dünyanın en değerli 23 yaş altı 10 futbolcusu belli oldu! Kenan Yıldız zirvede

10- Antonio Nusa | RB Leipzig | 73 milyon 500 bin euro

Dünyanın en değerli 23 yaş altı 10 futbolcusu belli oldu! Kenan Yıldız zirvede

9- Vitor Roque | Palmeiras | 75 milyon 300 bin euro

Dünyanın en değerli 23 yaş altı 10 futbolcusu belli oldu! Kenan Yıldız zirvede

8- Junior Kroupi | Bournemouth | 76 milyon 600 bin euro

Dünyanın en değerli 23 yaş altı 10 futbolcusu belli oldu! Kenan Yıldız zirvede

7- Xavi Simons | Tottenham | 78 milyon 400 bin euro

Dünyanın en değerli 23 yaş altı 10 futbolcusu belli oldu! Kenan Yıldız zirvede

6- Diego Gomez | Brighton | 78 milyon 700 bin euro

Dünyanın en değerli 23 yaş altı 10 futbolcusu belli oldu! Kenan Yıldız zirvede

5- Victor Froholdt | Porto | 80 milyon 300 bin euro

Dünyanın en değerli 23 yaş altı 10 futbolcusu belli oldu! Kenan Yıldız zirvede

4- Christian Kofane | Bayer Leverkusen | 80 milyon 900 bin euro

Dünyanın en değerli 23 yaş altı 10 futbolcusu belli oldu! Kenan Yıldız zirvede

3- Yan Diomande | RB Leipzig | 83 milyon 400 bin euro

Dünyanın en değerli 23 yaş altı 10 futbolcusu belli oldu! Kenan Yıldız zirvede

2- Pio Esposito | Inter | 94 milyon 700 bin euro

Dünyanın en değerli 23 yaş altı 10 futbolcusu belli oldu! Kenan Yıldız zirvede

1- Kenan Yıldız | Juventus | 133 milyon 500 bin euro