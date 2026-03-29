Dünyanın en değerli 23 yaş altı 10 futbolcusu belli oldu! Kenan Yıldız zirvede

Serie A devlerinden Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, dünyanın en değerli 23 yaş altı futbolcuları arasında ilk sırada gösterildi. Henüz dünyanın en iyi 10 kulübünde forma giymeyen oyuncuların yer aldığı listede Kenan Yıldız zirvede yer aldı. Kenan Yıldız'ın zirvede yer aldığı listede değerlerin bonuslar ve transfer haklarının tamamını kapsadığı vurgulandı. İşte Kenan Yıldız'ın zirvede yer aldığı liste... 10- Antonio Nusa | RB Leipzig | 73 milyon 500 bin euro 9- Vitor Roque | Palmeiras | 75 milyon 300 bin euro 8- Junior Kroupi | Bournemouth | 76 milyon 600 bin euro 7- Xavi Simons | Tottenham | 78 milyon 400 bin euro 6- Diego Gomez | Brighton | 78 milyon 700 bin euro 5- Victor Froholdt | Porto | 80 milyon 300 bin euro 4- Christian Kofane | Bayer Leverkusen | 80 milyon 900 bin euro 3- Yan Diomande | RB Leipzig | 83 milyon 400 bin euro 2- Pio Esposito | Inter | 94 milyon 700 bin euro 1- Kenan Yıldız | Juventus | 133 milyon 500 bin euro