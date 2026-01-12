Dünyanın en değerli 25 futbol takımı belli oldu!

Dünya genelinde en değerli 25 takımın listesi ortaya çıktı. Türk kulüplerinin yer almadığı listede Premier Lig temsilcileri ön plana çıktı. İşte dünyanın en değerli 25 takımı... 25- PORTO | PORTEKİZ | 425 MİLYON EURO 24- BAYER LEVERKUSEN | ALMANYA | 431 MİLYON EURO 23- BRENTFORD | İNGİLTERE | 457 MİLYON EURO 22- NAPOLI | İTALYA | 466 MİLYON EURO 21- SPORTING LİZBON | PORTEKİZ | 473 MİLYON EURO 20- MILAN | İTALYA | 493 MİLYON EURO 19- BORUSSIA DORTMUND | ALMANYA | 502 MİLYON EURO 18- BRIGHTON | İNGİLTERE | 526 MİLYON EURO 17- ASTON VILLA | İNGİLTERE | 527 MİLYON EURO 16- CRYSTAL PALACE | İNGİLTERE | 529 MİLYON EURO 15- JUVENTUS | İTALYA | 551 MİLYON EURO 14- ATLETICO MADRİD | İSPANYA | 598 MİLYON EURO 13- NOTTINGHAM FOREST | İNGİLTERE | 602 MİLYON EURO 12- INTER | İTALYA | 680 MİLYON EURO 11- NEWCASTLE UNITED | İNGİLTERE | 713 MİLYON EURO 10- MANCHESTER UNITED | İNGİLTERE | 719 MİLYON EURO 9- TOTTENHAM | İNGİLTERE | 838 MİLYON EURO 8- BAYERN MÜNİH | ALMANYA | 980 MİLYON EURO 7- LIVERPOOL | İNGİLTERE | 1 MİLYAR 40 MİLYON EURO 6- BARCELONA | İSPANYA | 1 MİLYAR 120 MİLYON EURO 5- PARIS SAINT GERMAIN | FRANSA | 1 MİLYAR 190 MİLYON EURO 4- CHELSEA | İNGİLTERE | 1 MİLYAR 190 MİLYON EURO 3- MANCHESTER CITY | İNGİLTERE | 1 MİLYAR 270 MİLYON EURO 2- ARSENAL | İNGİLTERE | 1 MİLYAR 310 MİLYON EURO 1- REAL MADRİD | İSPANYA | 1 MİLYAR 350 MİLYON EURO