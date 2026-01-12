Trend Galeri Trend Spor Dünyanın en değerli 25 futbol takımı belli oldu!

Futbol takımları arasında dünyanın en değerli 25 kulübü belli oldu. Listeye Premier Lig kulüpleri damga vurdu.

Giriş Tarihi: 12.01.2026 18:01 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:04
Dünya genelinde en değerli 25 takımın listesi ortaya çıktı. Türk kulüplerinin yer almadığı listede Premier Lig temsilcileri ön plana çıktı. İşte dünyanın en değerli 25 takımı…

25- PORTO | PORTEKİZ | 425 MİLYON EURO

24- BAYER LEVERKUSEN | ALMANYA | 431 MİLYON EURO

23- BRENTFORD | İNGİLTERE | 457 MİLYON EURO

22- NAPOLI | İTALYA | 466 MİLYON EURO

21- SPORTING LİZBON | PORTEKİZ | 473 MİLYON EURO

20- MILAN | İTALYA | 493 MİLYON EURO

19- BORUSSIA DORTMUND | ALMANYA | 502 MİLYON EURO

18- BRIGHTON | İNGİLTERE | 526 MİLYON EURO

17- ASTON VILLA | İNGİLTERE | 527 MİLYON EURO

16- CRYSTAL PALACE | İNGİLTERE | 529 MİLYON EURO

15- JUVENTUS | İTALYA | 551 MİLYON EURO

14- ATLETICO MADRİD | İSPANYA | 598 MİLYON EURO

13- NOTTINGHAM FOREST | İNGİLTERE | 602 MİLYON EURO

12- INTER | İTALYA | 680 MİLYON EURO

11- NEWCASTLE UNITED | İNGİLTERE | 713 MİLYON EURO

10- MANCHESTER UNITED | İNGİLTERE | 719 MİLYON EURO

9- TOTTENHAM | İNGİLTERE | 838 MİLYON EURO

8- BAYERN MÜNİH | ALMANYA | 980 MİLYON EURO

7- LIVERPOOL | İNGİLTERE | 1 MİLYAR 40 MİLYON EURO

6- BARCELONA | İSPANYA | 1 MİLYAR 120 MİLYON EURO

5- PARIS SAINT GERMAIN | FRANSA | 1 MİLYAR 190 MİLYON EURO

4- CHELSEA | İNGİLTERE | 1 MİLYAR 190 MİLYON EURO

3- MANCHESTER CITY | İNGİLTERE | 1 MİLYAR 270 MİLYON EURO

2- ARSENAL | İNGİLTERE | 1 MİLYAR 310 MİLYON EURO