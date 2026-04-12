Dünyanın en değerli futbol ligleri belli oldu! İşte Türkiye Süper Ligi’nin yeri

Dünyanın en değerli futbol ligleri sıralaması netlik kazandı. 20 ülkeden en üst düzey liglerin yer aldığı listede Türkiye Süper Ligi de kendisine yer buldu.

Giriş Tarihi: 12.04.2026 17:17 Güncelleme Tarihi: 12.04.2026 17:18
Birçok insanın yakından takip ettiği futbolda, liglerin piyasa değerleri merak konusu oldu. Dünyanın en değerli 20 futbol ligi listesi belli oldu. Türkiye Süper Ligi, en değerli 20 lig arasında üst sıralarda yer aldı. İşte dünyanın en değerli futbol ligleri…

20- Sırbistan | 314.95 milyon euro

19- Norveç | 340.05 milyon euro

18- Avusturya | 359.01 milyon euro

17- İsviçre | 384.28 milyon euro

16- Polonya | 389.28 milyon euro

15- İskoçya | 394.15 milyon euro

14- Danimarka | 408.68 milyon euro

13- Çekya | 414.01 milyon euro

12- Ukrayna | 423.88 milyon euro

11- Yunanistan | 538.23 milyon euro

10- Rusya | 1.05 milyar euro

9- Belçika | 1.05 milyar euro

8- Hollanda | 1.31 milyar euro

7- TÜRKİYE | 1.37 MİLYAR EURO

6- Portekiz | 1.86 milyar euro

5- Fransa | 4.38 milyar euro

4- Almanya | 5.02 milyar euro

3- İtalya | 5.33 milyar euro

2- İspanya | 5.62 milyar euro

1- İngiltere | 12.58 milyar euro