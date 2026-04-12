Dünyanın en değerli futbol ligleri belli oldu! İşte Türkiye Süper Ligi’nin yeri

Birçok insanın yakından takip ettiği futbolda, liglerin piyasa değerleri merak konusu oldu. Dünyanın en değerli 20 futbol ligi listesi belli oldu. Türkiye Süper Ligi, en değerli 20 lig arasında üst sıralarda yer aldı. İşte dünyanın en değerli futbol ligleri... 20- Sırbistan | 314.95 milyon euro 19- Norveç | 340.05 milyon euro 18- Avusturya | 359.01 milyon euro 17- İsviçre | 384.28 milyon euro 16- Polonya | 389.28 milyon euro 15- İskoçya | 394.15 milyon euro 14- Danimarka | 408.68 milyon euro 13- Çekya | 414.01 milyon euro 12- Ukrayna | 423.88 milyon euro 11- Yunanistan | 538.23 milyon euro 10- Rusya | 1.05 milyar euro 9- Belçika | 1.05 milyar euro 8- Hollanda | 1.31 milyar euro 7- TÜRKİYE | 1.37 MİLYAR EURO 6- Portekiz | 1.86 milyar euro 5- Fransa | 4.38 milyar euro 4- Almanya | 5.02 milyar euro 3- İtalya | 5.33 milyar euro 2- İspanya | 5.62 milyar euro 1- İngiltere | 12.58 milyar euro