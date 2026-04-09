Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

Dünyanın en değerli 25 milli futbol takımı belli oldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sıralamadaki yeri netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 09.04.2026 17:52
Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Dev organizasyon öncesi dünyanın en değerli 25 takımı netlik kazandı. Dünyanın en değerli 25 milli takımı arasında Türkiye A Milli Futbol Takımı da yer aldı. İşte sıralama…

25- Hırvatistan | 283.30 milyon euro

24- Yunanistan | 288.10 milyon euro

23- Sırbistan | 298.50 milyon euro

22- Kolombiya | 300.50 milyon euro

21- İsviçre | 322.10 milyon euro

20- Amerika Birleşik Devletleri | 356.70 milyon euro

19- Uruguay | 362.45 milyon euro

18- İsveç | 363.98 milyon euro

17- Ekvador | 366.73 milyon euro

16- Danimarka | 375.00 milyon euro

15- Fildişi Sahili | 425.90 milyon euro

14- Türkiye | 440.20 milyon euro

13- Fas | 456.00 milyon euro

12- Senegal | 474.00 milyon euro

11- Norveç | 504.00 milyon euro

10- Belçika | 534.20 milyon euro

9- Arjantin | 761.20 milyon euro

8- Hollanda | 766.00 milyon euro

7- Almanya | 773.50 milyon euro

6- Brezilya | 778.50 milyon euro

5- İtalya | 833.50 milyon euro

4- Portekiz | 864.50 milyon euro

3- İspanya | 1.31 milyar euro

2- Fransa | 1.36 milyar euro