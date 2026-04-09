Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Dev organizasyon öncesi dünyanın en değerli 25 takımı netlik kazandı. Dünyanın en değerli 25 milli takımı arasında Türkiye A Milli Futbol Takımı da yer aldı. İşte sıralama… 25- Hırvatistan | 283.30 milyon euro 24- Yunanistan | 288.10 milyon euro 23- Sırbistan | 298.50 milyon euro 22- Kolombiya | 300.50 milyon euro 21- İsviçre | 322.10 milyon euro 20- Amerika Birleşik Devletleri | 356.70 milyon euro 19- Uruguay | 362.45 milyon euro 18- İsveç | 363.98 milyon euro 17- Ekvador | 366.73 milyon euro 16- Danimarka | 375.00 milyon euro 15- Fildişi Sahili | 425.90 milyon euro 14- Türkiye | 440.20 milyon euro 13- Fas | 456.00 milyon euro 12- Senegal | 474.00 milyon euro 11- Norveç | 504.00 milyon euro 10- Belçika | 534.20 milyon euro 9- Arjantin | 761.20 milyon euro 8- Hollanda | 766.00 milyon euro 7- Almanya | 773.50 milyon euro 6- Brezilya | 778.50 milyon euro 5- İtalya | 833.50 milyon euro 4- Portekiz | 864.50 milyon euro 3- İspanya | 1.31 milyar euro 2- Fransa | 1.36 milyar euro 1- İngiltere | 1.62 milyar euro