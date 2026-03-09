Trend Galeri Trend Spor Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Dünya futbolunda bazı futbolcular maç içerisinde sert müdahaleleriyle öne çıkmıştır. Öyle isimler vardır ki yaptıkları sert fauller karşısında asla onlara rakip olmak istemezsiniz... Yaptıkları her hareket rakibi sakatlamaya yönelik olan bu isimler her zaman tekmeye kafa uzatır. Takımları söz konusu olduğunda canları pahasına savaşırlar. Biz de dünyanın en gaddar futbolcularını listeledik. Aralarında Süper Lig'de forma giymiş oyuncular da yer aldı. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 09.03.2026 15:47 Güncelleme Tarihi: 09.03.2026 16:02
Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Bazı futbolcular yetenekleri değil oyun içindeki sert müdahaleleriyle ün yapmıştır. Bu isimleri gören forvet oyuncuları bile maç içerisinde çekinir. İşte Gattuso'dan Lugano'ya, Pepe'den Materazzi'ye kadar birçok ismin yer aldığı dünyanın en gaddar futbolcuları...

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Gennaro Gattuso

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Pablo Alfaro

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Alexis Delgado - Beşiktaş

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Kevin Muscat

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Marco Materazzi

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Diego Lugano - Fenerbahçe

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Eric Cantona

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Oliver Kahn

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Felipe Melo - Galatasaray

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Paolo Montero

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Roy Keane

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Alpay Özalan - Altay, Beşiktaş, Siirt Jetpa, Fenerbahçe

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Luis Suarez

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Diego Costa

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Bruno Alves - Fenerbahçe

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Joey Barton

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Lee Bowyer

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Nigel de Jong - Galatasaray

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Thomas Gravesen

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Philippe Mexes

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Ayman Abdelaziz - Kocaelispor, Malatyaspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Konyaspor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Zlatan Ibrahimovic

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Paul Gascoigne

Dünyanın en gaddar futbolcuları belli oldu! Listede çok tanıdık isimler var...

Pepe - Beşiktaş