Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

Dünyanın en güçlü futbolcuları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yapay zeka tarafından dünyanın en güçlü futbolcuları listesi belirlendi. Yapay zeka uygulaması ChatGPT'nin listesinde Süper Lig'den 2 isim de yer aldı. İşte dünyanın en güçlü futbolcuları…