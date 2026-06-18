Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

Dünyanın en güçlü futbolcuları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yapay zeka tarafından dünyanın en güçlü futbolcuları listesi belirlendi. Yapay zeka uygulaması ChatGPT'nin listesinde Süper Lig'den 2 isim de yer aldı. İşte dünyanın en güçlü futbolcuları... 25- Sandro Tonali | Newcastle United 24- Jude Bellingham | Real Madrid 23- Alphonso Davies | Bayern Münih 22- Reece James | Chelsea 21- Achraf Hakimi | Paris Saint Germain 20- Marcus Rashford | Barcelona 19- Ollie Watkins | Aston Villa 18- Alexander Isak | Liverpool 17- Darwin Nunez | Al Hilal 16- Victor Osimhen | Galatasaray 15- Franck Kessie | Al Ahli 14- Thomas Partey | Villarreal 13- Wilfred Ndidi | Beşiktaş 12- Aurelien Tchouameni | Real Madrid 11- Casemiro | Manchester United 10- Declan Rice | Arsenal 9- Josko Gvardiol | Manchester City 8- Kalidou Koulibaly | Al Hilal 7- Antonio Rüdiger | Real Madrid 6- Ruben Dias | Manchester City 5- Kyle Walker | Burnley 4- Virgil van Dijk | Liverpool 3- Romelu Lukaku | Napoli 2- Erling Haaland | Manchester City 1- Adama Traore | West Ham United