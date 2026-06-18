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Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

Yapay zeka, dünyanın en güçlü futbolcuları listesini belirledi. Süper Lig'de forma giyen 2 futbolcu, hazırlanan listede kendisine yer buldu. Çok konuşulacak listede şaşırtıcı isimler yer aldı.

Giriş Tarihi: 18.06.2026 00:31 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 00:32
Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

Dünyanın en güçlü futbolcuları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yapay zeka tarafından dünyanın en güçlü futbolcuları listesi belirlendi. Yapay zeka uygulaması ChatGPT'nin listesinde Süper Lig'den 2 isim de yer aldı. İşte dünyanın en güçlü futbolcuları…

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

25- Sandro Tonali | Newcastle United

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

24- Jude Bellingham | Real Madrid

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Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

23- Alphonso Davies | Bayern Münih

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

22- Reece James | Chelsea

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

21- Achraf Hakimi | Paris Saint Germain

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

20- Marcus Rashford | Barcelona

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

19- Ollie Watkins | Aston Villa

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

18- Alexander Isak | Liverpool

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

17- Darwin Nunez | Al Hilal

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

16- Victor Osimhen | Galatasaray

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

15- Franck Kessie | Al Ahli

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

14- Thomas Partey | Villarreal

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

13- Wilfred Ndidi | Beşiktaş

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

12- Aurelien Tchouameni | Real Madrid

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

11- Casemiro | Manchester United

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

10- Declan Rice | Arsenal

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

9- Josko Gvardiol | Manchester City

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

8- Kalidou Koulibaly | Al Hilal

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

7- Antonio Rüdiger | Real Madrid

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

6- Ruben Dias | Manchester City

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

5- Kyle Walker | Burnley

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

4- Virgil van Dijk | Liverpool

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

3- Romelu Lukaku | Napoli

Dünyanın en güçlü futbolcuları! 2 Süper Lig yıldızı listede

2- Erling Haaland | Manchester City