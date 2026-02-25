Trend Galeri Trend Spor Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in sıralaması şaşırttı...

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in sıralaması şaşırttı...

Yapay zeka, dünyanın en iyi 25 ligini içeren bir liste hazırladı. Sıralamada Süper Lig de ilk 20'de yer aldı. Peki hazırlanan listede Süper Lig kaçıncı sırada yer aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.02.2026 20:10 Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 20:25
"Dünyanın en iyi ligleri" listesi belli oldu. Dünyanın dört bir yanından liglerin yer aldığı listede, Süper Lig de kendine yer buldu. İşte o 25 lig...

1- İngiltere Premier Lig

2 - Almanya Bundesliga

3- İspanya La Liga

4- İtalya Serie A

5- Fransa Ligue 1

6- İngiltere Championship

7- Belçika Jupiler Pro Lig

8- Arjantin Liga Profesional

9- Portekiz Primeira Liga

10 - Brezilya Serie A

11- Danimarka Superligaen

12- Polonya Ekstraklasa

13 - ABD MLS

14 - Türkiye Süper Ligi

16- Hollanda Eredivisie

17- Hırvatistan Prva HNL

18 - İsviçre Süper Ligi

19- Almanya Bundesliga 2

20 - Norveç Eliteserien

21 - Yunanistan Süper Ligi

22- İspanya Segunda Division

23 - Suudi Pro Lig

24- Japonya J1 Lig

25 - Ekvador Liga Pro