Dünyanın en iyi 25 futbol ligi açıklandı! Süper Lig’in sıralaması şaşırttı...

'Dünyanın en iyi ligleri' listesi belli oldu. Dünyanın dört bir yanından liglerin yer aldığı listede, Süper Lig de kendine yer buldu. İşte o 25 lig... 1- İngiltere Premier Lig 2 - Almanya Bundesliga 3- İspanya La Liga 4- İtalya Serie A 5- Fransa Ligue 1 6- İngiltere Championship 7- Belçika Jupiler Pro Lig 8- Arjantin Liga Profesional 9- Portekiz Primeira Liga 10 - Brezilya Serie A 11- Danimarka Superligaen 12- Polonya Ekstraklasa 13 - ABD MLS 14 - Türkiye Süper Ligi 16- Hollanda Eredivisie 17- Hırvatistan Prva HNL 18 - İsviçre Süper Ligi 19- Almanya Bundesliga 2 20 - Norveç Eliteserien 21 - Yunanistan Süper Ligi 22- İspanya Segunda Division 23 - Suudi Pro Lig 24- Japonya J1 Lig 25 - Ekvador Liga Pro