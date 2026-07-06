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Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

Yapay zeka ChatGPT, dünyanın en iyi 25 futbol ligini açıkladı. Sürpriz listede Süper Lig'in yeri ise dikkat çekti. İşte dev listenin en tepesinde yer alan lig....

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Giriş Tarihi: 06.07.2026 11:58 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 12:07
Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

"Dünyanın en iyi ligleri" listesi belli oldu. Dünyanın dört bir yanından liglerin yer aldığı listede, Süper Lig de kendine yer buldu. İşte o 25 lig...

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

1- İngiltere Premier Lig

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

2 - Almanya Bundesliga

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Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

3- İspanya La Liga

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

4- İtalya Serie A

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

5- Fransa Ligue 1

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

6- İngiltere Championship

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

7- Belçika Jupiler Pro Lig

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

8- Arjantin Liga Profesional

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

9- Portekiz Primeira Liga

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

10 - Brezilya Serie A

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

11- Danimarka Superligaen

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

12- Polonya Ekstraklasa

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

13 - ABD MLS

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

14 - Türkiye Süper Ligi

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

16- Hollanda Eredivisie

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

17- Hırvatistan Prva HNL

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

18 - İsviçre Süper Ligi

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

19- Almanya Bundesliga 2

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

20 - Norveç Eliteserien

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

21 - Yunanistan Süper Ligi

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

22- İspanya Segunda Division

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

23 - Suudi Pro Lig

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

24- Japonya J1 Lig

Dünyanın en iyi 25 futbol ligi belli oldu! Süper Lig listeyi salladı...

25 - Ekvador Liga Pro

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SÜPER LİG