Dünyanın en iyi 30 futbolcusu belli oldu! Şaşırtan isimler listede...

Givemesport kaynaklı listede aktif futbolcular arasından en iyi 30 ismi derledik. İşte zirvede yer alan isim... 30. Mohamed Salah 29. William Saliba 28. Virgil van Dijk 27. Robert Lewandowski 26. Nuno Mendes 25. Jamal Musiala 24. Dominik Szoboszlai 23. Bukayo Saka 22. Julian Alvarez 21. Khvicha Kvaratskhelia 20. Desire Doue 19. Federico Valverde 18. Bruno Fernandes 17. Lionel Messi 16. Gabriel Magalhaes 15. Joao Neves 14. Luis Diaz 13. Achraf Hakimi 12. Jude Bellingham 11. Declan Rice 10. Raphinha 9. Vinicius Junior 8. Ousmane Dembele 7. Erling Haaland 6. Michael Olise 5. Vitinha 4. Pedri 3. Harry Kane 2. Lamine Yamal 1. Kylian Mbappe