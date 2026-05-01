Dünyanın en iyi 30 takımı belli oldu! Şaşırtan listede sürpriz sıralama

Dünyanın en iyi takımları herkes tarafından merak ediliyor. Futbol araştırmaları yapan Give Me Sport, dünyanın en iyi 30 futbol takımını listeledi. Şaşırtıcı listede sürpriz takımlar yer aldı. İşte dünyanın en iyi 30 futbol takımı… 30- Club Brugge | Belçika 29- Milan | İtalya 28- Union Saint Gilloise | Belçika 27- Napoli | İtalya 26- Fulham | İngiltere 25- RB Leipzig | Almanya 24- Everton | İngiltere 23- Nottingham Forest | İngiltere 22- Juventus | İtalya 21- Porto | Portekiz 20- Brentford | İngiltere 19- Newcastle United | İngiltere 18- Bayer Leverkusen | Almanya 17- Atletico Madrid | İspanya 16- Chelsea | İngiltere 15- Benfica | Portekiz 14- Sporting Lizbon | Portekiz 13- Bournemouth | İngiltere 12- Borussia Dortmund | Almanya 11- Brighton | İngiltere 10- Manchester United | İngiltere 9- Inter | İtalya 8- Aston Villa | İngiltere 7- Real Madrid | İspanya 6- Liverpool | İngiltere 5- Barcelona | İspanya 4- Paris Saint Germain | Fransa 3- Manchester City | İngiltere 2- Arsenal | İngiltere 1- Bayern Münih | Almanya