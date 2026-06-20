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Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Süper Lig devi ilk 30'un içinde yer aldı...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi takımları listesini yayınladı. Listede son 5 yıl baz alınırken, ilk 30'da sadece tek Türk takımı yer aldı. Öte yandan Süper Lig devlerinin listedeki yerleri belli oldu.

Giriş Tarihi: 20.06.2026 16:08 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 16:11