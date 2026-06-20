Trend Galeri Trend Spor Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Süper Lig devi ilk 30'un içinde yer aldı...

Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Süper Lig devi ilk 30'un içinde yer aldı...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi takımları listesini yayınladı. Listede son 5 yıl baz alınırken, ilk 30'da sadece tek Türk takımı yer aldı. Öte yandan Süper Lig devlerinin listedeki yerleri belli oldu.

Giriş Tarihi: 20.06.2026 16:08 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 16:11
Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Süper Lig devi ilk 30’un içinde yer aldı...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 5 yılın en iyi futbol takımlarını duyurdu.

Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Süper Lig devi ilk 30’un içinde yer aldı...

İlk 30'da Türkiye'den tek takım yer alırken, Süper Lig ekiplerinin yeri de netleşti. İşte zirvenin sahibi...

Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Süper Lig devi ilk 30’un içinde yer aldı...

10. LIVERPOOL (1265 PUAN)

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Süper Lig devi ilk 30’un içinde yer aldı...

9. BARCELONA (1332 PUAN)

Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Süper Lig devi ilk 30’un içinde yer aldı...

8. CHELSEA (1334 PUAN)

Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Süper Lig devi ilk 30’un içinde yer aldı...

7. INTER (1430 PUAN)

Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Süper Lig devi ilk 30’un içinde yer aldı...

6. BAYERN MÜNİH (1433 PUAN)

Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Süper Lig devi ilk 30’un içinde yer aldı...

5. PALMEIRAS (1449 PUAN)

Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Süper Lig devi ilk 30’un içinde yer aldı...

4. PARIS SAINT-GERMAIN (1470 PUAN)

Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Süper Lig devi ilk 30’un içinde yer aldı...

3. FLAMENGO (1536 PUAN)

Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Süper Lig devi ilk 30’un içinde yer aldı...

2. MANCHESTER CITY (1605 PUAN)

Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Süper Lig devi ilk 30’un içinde yer aldı...

1. REAL MADRID (1753 PUAN)

Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Süper Lig devi ilk 30’un içinde yer aldı...

142. BAŞAKŞEHİR (535,5 PUAN)

Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Süper Lig devi ilk 30’un içinde yer aldı...

138. TRABZONSPOR (545,5 PUAN)

Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Süper Lig devi ilk 30’un içinde yer aldı...

127. BEŞİKTAŞ (572,5 PUAN)

Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Süper Lig devi ilk 30’un içinde yer aldı...

45. GALATASARAY (897,5 PUAN)

Dünyanın en iyi futbol takımları belli oldu! Süper Lig devi ilk 30’un içinde yer aldı...

28. FENERBAHÇE (985 PUAN)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SÜPER LİG