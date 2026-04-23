Dünyanın en pahalı 50 futbolcu transferi! Süper Lig’in eski yıldızları listede

Dünya futbol tarihinin en pahalı 50 transferi listesini derledik. 100 kişilik listede Süper Lig'in eski yıldızları da yer aldı.

Giriş Tarihi: 23.04.2026 17:17
Futbolda her yıl binlerce futbolcu takım değiştiriyor. Yapılan transferlerin bedelleri bazen dudak uçuklatıyor. Rekor transferler bazen hayal kırıklığı yaratırken kimi zaman takımını sırtlıyor. Dünya futbol tarihinin en pahalı 50 transferini sizler için derledik. İşte eski Süper Lig yıldızlarının da yer aldığı en pahalı 50 transfer

50- Benjamin Sesko | Manchester United | 76.50 milyon euro

49- Jhon Duran | Al Nassr | 77.00 milyon euro

48- Zinedine Zidane | Real Madrid | 77.50 milyon euro

47- Alexander Isak | Newcastle United | 77.50 milyon euro

46- Victor Osimhen | Napoli | 78.90 milyon euro

45- Rasmus Höjlund | Manchester United | 79.80 milyon euro

44- Kepa Arrizabalaga | Chelsea | 80.00 milyon euro

43- Nicolas Pepe | Arsenal | 80.00 milyon euro

42- Lucas Hernandez | Bayern Münih | 80.00 milyon euro

41- Aurelien Tchouameni | Real Madrid | 80.00 milyon euro

40- Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint Germain | 80.00 milyon euro

39- Wesley Fofana | Chelsea | 80.40 milyon euro

38- Arthur Melo | Juventus | 80.60 milyon euro

37- Luis Suarez | Barcelona | 81.72 milyon euro

36- Virgil van Dijk | Liverpool | 84.65 milyon euro

35- Romelu Lukaku | Manchester United | 84.70 milyon euro

34- Jadon Sancho | Manchester United | 85.00 milyon euro

33- Darwin Nunez | Liverpool | 85.00 milyon euro

32- Dusan Vlahovic | Juventus | 85.40 milyon euro

31- Matthijs de Ligt | Juventus | 85.50 milyon euro

30- Frenkie de Jong | Barcelona | 86.00 milyon euro

29- Harry Maguire | Manchester United | 87.00 milyon euro

28- Neymar | Barcelona | 88.00 milyon euro

27- Gonzalo Higuain | Juventus | 90.00 milyon euro