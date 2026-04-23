Dünyanın en pahalı 50 futbolcu transferi! Süper Lig’in eski yıldızları listede

Futbolda her yıl binlerce futbolcu takım değiştiriyor. Yapılan transferlerin bedelleri bazen dudak uçuklatıyor. Rekor transferler bazen hayal kırıklığı yaratırken kimi zaman takımını sırtlıyor. Dünya futbol tarihinin en pahalı 50 transferini sizler için derledik. İşte eski Süper Lig yıldızlarının da yer aldığı en pahalı 50 transfer… 50- Benjamin Sesko | Manchester United | 76.50 milyon euro 49- Jhon Duran | Al Nassr | 77.00 milyon euro 48- Zinedine Zidane | Real Madrid | 77.50 milyon euro 47- Alexander Isak | Newcastle United | 77.50 milyon euro 46- Victor Osimhen | Napoli | 78.90 milyon euro 45- Rasmus Höjlund | Manchester United | 79.80 milyon euro 44- Kepa Arrizabalaga | Chelsea | 80.00 milyon euro 43- Nicolas Pepe | Arsenal | 80.00 milyon euro 42- Lucas Hernandez | Bayern Münih | 80.00 milyon euro 41- Aurelien Tchouameni | Real Madrid | 80.00 milyon euro 40- Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint Germain | 80.00 milyon euro 39- Wesley Fofana | Chelsea | 80.40 milyon euro 38- Arthur Melo | Juventus | 80.60 milyon euro 37- Luis Suarez | Barcelona | 81.72 milyon euro 36- Virgil van Dijk | Liverpool | 84.65 milyon euro 35- Romelu Lukaku | Manchester United | 84.70 milyon euro 34- Jadon Sancho | Manchester United | 85.00 milyon euro 33- Darwin Nunez | Liverpool | 85.00 milyon euro 32- Dusan Vlahovic | Juventus | 85.40 milyon euro 31- Matthijs de Ligt | Juventus | 85.50 milyon euro 30- Frenkie de Jong | Barcelona | 86.00 milyon euro 29- Harry Maguire | Manchester United | 87.00 milyon euro 28- Neymar | Barcelona | 88.00 milyon euro 27- Gonzalo Higuain | Juventus | 90.00 milyon euro 26- Neymar | Al Hilal | 90.00 milyon euro 25- Josko Gvardiol | Manchester City | 90.00 milyon euro 24- Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 94.00 milyon euro 23- Antony | Manchester United | 95.00 milyon euro 22- Randal Kolo Muani | Paris Saint Germain | 95.00 milyon euro 21- Harry Kane | Bayern Münih | 95.00 milyon euro 20- Hugo Ekitike | Liverpool | 95.00 milyon euro 19- Kai Havertz | Chelsea | 100.00 milyon euro 18- Gareth Bale | Real Madrid | 101.00 milyon euro 17- Paul Pogba | Manchester United | 105.00 milyon euro 16- Romelu Lukaku | Chelsea | 113.00 milyon euro 15- Moises Caicedo | Chelsea | 116.00 milyon euro 14- Declan Rice | Arsenal | 116.60 milyon euro 13- Cristiano Ronaldo | Juventus | 117.00 milyon euro 12- Jack Grealish | Manchester City | 117.50 milyon euro 11- Antoine Griezmann | Barcelona | 120.00 milyon euro 10- Eden Hazard | Real Madrid | 120.80 milyon euro 9- Enzo Fernandez | Chelsea | 121.00 milyon euro 8- Florian Wirtz | Liverpool | 125.00 milyon euro 7- Jude Bellingham | Real Madrid | 127.00 milyon euro 6- Joao Felix | Atletico Madrid | 127.20 milyon euro 5- Philippe Coutinho | Barcelona | 135.00 milyon euro 4- Alexander Isak | Liverpool | 145.00 milyon euro 3- Ousmane Dembele | Barcelona | 148.00 milyon euro 2- Kylian Mbappe | Paris Saint Germain | 180.00 milyon euro 1- Neymar | Paris Saint Germain | 222.00 milyon euro