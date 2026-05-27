Dünyanın en popüler takımları! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yeri

Dünyanın en çok takipçisi olan futbol kulüpleri netlik kazandı. CIES raporuna göre; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş listeyi salladı. İşte sosyal medyada en fazla takipçiye sahip kulüpler… 35- Sao Paulo | 22 milyon 34- Beşiktaş | 22 milyon 33- Marsilya | 23 milyon 32- Palmeiras | 24 milyon 31- Real Sociedad | 24 milyon 30- Monaco | 25 milyon 29- Santos | 26 milyon 28- Ajax | 26 milyon 27- Sevilla | 28 milyon 26- Real Betis | 29 milyon 25- River Plate | 30 milyon 24- Boca Juniors | 31 milyon 23- Al Hilal | 36 milyon 22- Fenerbahçe | 39 milyon 21- Corinthians | 43 milyon 20- Inter Miami | 43 milyon 19- Roma | 43 milyon 18- Galatasaray | 54 milyon 17- Al Ahly | 60 milyon 16- Al Nassr | 66 milyon 15- Flamengo | 71 milyon 14- Milan | 81 milyon 13- Inter | 82 milyon 12- Atletico Madrid | 91 milyon 11- Tottenham | 112 milyon 10- Arsenal | 118 milyon 9- Chelsea | 156 milyon 8- Bayern Münih | 165 milyon 7- Juventus | 178 milyon 6- Liverpool | 179 milyon 5- Manchester City | 187 milyon 4- Paris Saint Germain | 208 milyon 3- Manchester United | 238 milyon 2- Barcelona | 441 milyon 1- Real Madrid | 487 milyon