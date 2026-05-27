Dünyanın en popüler takımları! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yeri

Sosyal medyada tüm mecralarda takipçi sayısı en yüksek olan kulüpler ortaya çıktı. CIES tarafından hazırlanan listede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeri belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.05.2026 19:06
Dünyanın en çok takipçisi olan futbol kulüpleri netlik kazandı. CIES raporuna göre; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş listeyi salladı. İşte sosyal medyada en fazla takipçiye sahip kulüpler…

35- Sao Paulo | 22 milyon

34- Beşiktaş | 22 milyon

33- Marsilya | 23 milyon

32- Palmeiras | 24 milyon

31- Real Sociedad | 24 milyon

30- Monaco | 25 milyon

29- Santos | 26 milyon

28- Ajax | 26 milyon

27- Sevilla | 28 milyon

26- Real Betis | 29 milyon

25- River Plate | 30 milyon

24- Boca Juniors | 31 milyon

23- Al Hilal | 36 milyon

22- Fenerbahçe | 39 milyon

21- Corinthians | 43 milyon

20- Inter Miami | 43 milyon

19- Roma | 43 milyon

18- Galatasaray | 54 milyon

17- Al Ahly | 60 milyon

16- Al Nassr | 66 milyon

15- Flamengo | 71 milyon

14- Milan | 81 milyon

13- Inter | 82 milyon

12- Atletico Madrid | 91 milyon