Trend
Galeri
Trend Spor
Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...
Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...
Futbolun en önemli unsurlardan biri olan taraftarlar, her koşulda takımlarını destekliyor. Yağmur çamur demeden stadyumlara koşan taraftarlar yaptıkları şovlarla da dikkatleri çekiyor. Uluslararası Futbol Araştırma Merkezi'nin (CIES), ülkeleri baz alarak en tutkulu taraftarların yer aldığı bir liste derledi. Listede Türkiye'nin yeri ise herkesi şaşırttı. İşte o liste...
Giriş Tarihi: 13.03.2026 14:05
Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 14:07