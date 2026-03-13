Trend Galeri Trend Spor Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

Futbolun en önemli unsurlardan biri olan taraftarlar, her koşulda takımlarını destekliyor. Yağmur çamur demeden stadyumlara koşan taraftarlar yaptıkları şovlarla da dikkatleri çekiyor. Uluslararası Futbol Araştırma Merkezi'nin (CIES), ülkeleri baz alarak en tutkulu taraftarların yer aldığı bir liste derledi. Listede Türkiye'nin yeri ise herkesi şaşırttı. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 13.03.2026 14:05 Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 14:07
Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

Uluslararası Futbol Araştırma Merkezi'nin (CIES), ülkeler bazında en tutkulu taraftarların yer aldığı bir liste hazırladı. Listede Türkiye'de yer aldı.

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

İŞTE O SIRALAMA...

29. Japonya

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

28. Nijerya

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

27. ABD

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

26. Vietnam

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

25. Yunanistan

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

24. Hollanda

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

23. Şili

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

22. Senegal

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

21. Polonya

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

20. Hırvatistan

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

19. Suudi Arabistan

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

18. Portekiz

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

17. Cezayir

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

16. Peru

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

15. İspanya

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

14. Sırbistan

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

13. Kolombiya

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

12. Uruguay

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

11. Mısır

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

10. İskoçya

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

9. İtalya

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

8. Endonezya

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

7. Meksika

Dünyanın en tutkulu futbol ülkeleri açıklandı! Türkiye listeye damgasını vurdu...

6. Almanya