Trend Galeri Trend Spor Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Yapay zeka, ChatGPT, dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusunu açıkladı. Dikkat çeken listede 5 Türk futbolcu da adını yazdırdı. İşte listenin en tepesinde yer alan o isim...

Giriş Tarihi: 06.07.2026 15:17 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 16:04
Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu listesi yapay zeka tarafından hazırlandı. Yapay zeka uygulaması ChatGPT tarafından hazırlanan listede dikkat çeken isimler de kendisine yer buldu. İşte dünyanın en yakışıklı 35 aktif futbolcusu…

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Cristiano Ronaldo

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Neymar

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Paulo Dybala

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Olivier Giroud

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Antoine Griezmann

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Kylian Mbappe

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Jude Bellingham

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Erling Haaland

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Mason Mount

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Declan Rice

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Federico Chiesa

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Theo Hernandez

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Achraf Hakimi

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Marcus Rashford

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Vinicius Junior

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Alisson Becker

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Kevin De Bruyne

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Jack Grealish

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Bukayo Saka

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Heung-min Son

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Hakan Çalhanoğlu

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Cengiz Ünder

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Kerem Aktürkoğlu

Dünyanın en yakışıklı 35 futbolcusu ortaya çıktı! 5 Türk oyuncu listede...

Arda Güler