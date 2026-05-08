Dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu açıklandı! 2 eski Süper Lig yıldızı listede

Futbol sadece gol değil, biraz da şov işi! Rakipleriyle adeta alay eden, top tekniği ve çalımlarıyla izleyenleri büyüleyen dünyanın en yetenekli 20 futbolcusu Give Me Sport tarafından listelendi. İşte yetenekleriyle tribünleri ayağa kaldıran dünyanın en özel 20 futbolcusu... 20- Sergio Busquets 19- Dimitar Berbatov 18- Juan Roman Riquelme 17- Santi Cazorla 16- Eden Hazard 15- Andres Iniesta 14- Hatem Ben Arfa 13- Michael Laudrup 12- George Best 11- Cristiano Ronaldo 10- Ricardo Quaresma 9- Neymar 8- Thierry Henry 7- Zinedine Zidane 6- Diego Armando Maradona 5- Johan Cruyff 4- Lionel Messi 3- Jay Jay Okocha 2- Ronaldo Nazario 1- Ronaldinho