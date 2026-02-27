Dursun Özbek destek oldu! Okan Buruk’un sözünü tutmasına 2 maç kaldı

Galatasaray sezon başında bütün planlamasını Şampiyonlar Ligi'ne göre yapmıştı. Osimhen'in 75 milyon Euro olan serbest kalma maddesini ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, Sane'ye yıllık 12 milyon Euro verdi, Uğurcan ve Singo ile birlikte tam 135 milyon Euro bonservis yatırımında bulundu. Teknik direktör Okan Buruk, transfer döneminde listesinde üst sıraya yazdığı isimler alınınca Başkan Dursun Özbek'e Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final sözü vermişti. SÖZ VERMİŞTİ Dursun Özbek ile görüşen Okan Buruk, 'Büyük bir fedakârlık yaptınız, kulübümüz için söz veriyorum başarılı olacağız.' demişti. HEDEFE 2 MAÇ KALDI Okan Buruk bu hedefine sadece iki maç uzaklıkta. UEFA'dan 50 milyon Euro'nun üstünde geliri kasasına koyan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kuralarına 4. torbadan girip Son 16'ya kalan iki takımdan biri (Newcastle). Kadro değeri açısından 24. sırada olan Aslan, Devler Arenası'nda kalitesini gösterdi. YA LIVERPOOL YA TOTTENHAM Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçlarının son 16'ya kalan tüm takımlar netleşti. Lig etabında ilk 8 sırada yer alan ekipler, son 16 TSİ 14.00'te başlayacak organizasyonda sarı-kırmızılı takım; iki İngiliz ekibi Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle eşleşecek. Galatasaray lig aşamasında karşı karşıya geldiği Liverpool'u sahasında Victor Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup etmişti. Bu arada geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Tottenham ile kozlarını paylaşan Cimbom, mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı.