Dursun Özbek: "Güçlü bir Galatasaray inşa ediyoruz."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 19 Mayıs etkinliğinde konuştu. Kalamış Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte açıklamalar yapan Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı: 'Değerli Galatasaraylılar, bu yıl 19 Mayıs'ı çok özel bir gururla kutluyoruz. Galatasaray, tarihine yakışır bir başarıya imza attı. Üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna imza attı. Bu başarı, futbolcularımızın, teknik heyetimin ve her şartta takımının yanında olan büyük Galatasaray taraftarının eseridir.' 'Aynı zamanda bu başarı planlama, istikrar ve geleceğe yatırım yapmanın sonucudur. Galatasaray, sadece kupalar kazanan değil; tesisleşen, büyüyen, altyapısına yatırım yapan, güçlü bir Galatasaray inşa ediyoruz.' 'Kalamış Tesislerimizin yeni halini hep birlikte gördük. Hepimizin gurur duyacağı mükemmel bir tesise sahip olduk. Bu tesisin de işletmesini tıpkı adamızda olduğu gibi Galatasaray'ın yapacağını duyurmak istiyorum. Galatasaray Adamız, Kemerburgaz Tesisleri, Aslantepe projemiz ve amatör branşlardaki büyüme geleceği dair yatırımlarımızın en somut örnekleridir. Kalıcı başarı ancak güçlü temeller üzerine kurulur.' 'Hep birlikte aynı heyecanı paylaşmamız da çok kıymetlidir. Galatasaray'ın en büyük gücü birlikteliği, bir arada durabilmek kültürüdür. Bu birlik ve beraberlik sürdükçe, Galatasaray'ın daha fazla kupa kazanacağına, Avrupa'da daha başarılı olacağına inanıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Galatasaray'