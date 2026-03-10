Dursun Özbek rekoru açıkladı! 400 milyon euro...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, mücadeleyi kazanarak rövanş maçı öncesi avantaj elde etmek istiyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kritik maç öncesi spor basınına iftar yemeği verdi. Özbek, sarı-kırmızılı takımın ulaştığı rekor bütçeyi duyurdu. Şampiyonlar Ligi için değerlendirme yapan Özbek, 'UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 16'ya kalan takımlar arasında bir kadro değerlendirmesi yaptı. 1.3 milyar Euro ile Real Madrid 16 takım arasında birinci. Galatasaray ise 330 milyon ile 15. sırada. Bize çok harcama yapıyorsunuz diyenlere söylüyorum bunu.' dedi. Yapılacak projelerden bahseden Galatasaray Başkanı, 'Şimdi sırada Aslantepe projemiz var. Salon sporlarını bir araya topluyoruz. Gayrimenkul gelirlerini bir fona yatıracağız. Buradan gelecek 50 milyon dolar yıllık geliri amatör sporlara harcayacağız.' ifadelerini kullandı. Mağazacılıktan yıllık 90 milyon euro gelir elde edileceğini açıklayan Dursun Özbek, 'Mağazacılık halka açılacak. Yıllık gelirimiz burada 90 milyon Euro.' açıklamasını yaptı. Dursun Özbek, 'Stat ve sponsorluk gelirlerimiz 180 milyon Euro. Geride kaldığımız tek şey yayın gelirleri. Geçen yıl tüm kupaları aldık 11 milyon Euro kazanabildik.' diye konuştu. Başkan Galatasaray'daki hayalini ise şu sözlerle açıkladı: 'Hayalim Galatasaray'ı Avrupa'nın 5 büyük kulübünden biri yapmak.' Victor Osimhen'in maaşı ve bonservisinden bahseden Özbek, 'Osimhen'i 75 milyon Euro'ya alacağımıza kimse inanmıyordu. Ama ben inandım. Yıllık 15 milyon maaşı var. 6 milyon Euro da reklam ve sponsorluk geliri elde ediyor.' dedi. Dursun Özbek ayrıca, 'Tüm gelirleri artırdık. 400 milyon Euro bütçeye ulaştık.' ifadelerini kullandı. (Hürriyet)