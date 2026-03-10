Dursun Özbek rekoru açıkladı! 400 milyon euro...

Şampiyonlar Ligi için değerlendirme yapan Özbek, "UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 16'ya kalan takımlar arasında bir kadro değerlendirmesi yaptı. 1.3 milyar Euro ile Real Madrid 16 takım arasında birinci. Galatasaray ise 330 milyon ile 15. sırada. Bize çok harcama yapıyorsunuz diyenlere söylüyorum bunu." dedi.