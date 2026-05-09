Ederson'dan Fenerbahçe kararı! Yeni kulüp arıyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson'un ayrılık kararı aldığı iddia edildi. ESPN'de yer alan haberde dikkat çeken ifadeler kullandı.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 09.05.2026 17:05
Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle sezonu kapatan Ederson'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Brezilyalı file bekçisinin, Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdiği belirtildi.

F.BAHÇE'DE MUTSUZ

ESPN'in haberine göre; Ederson'un Fenerbahçe'de mutsuz olduğu aktarıldı.

Brezilyalı file bekçisinin, sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılmayı düşündüğü kaydedildi.

Ederson'un kendisine yeni kulüp aradığı ifade edildi.

DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA

Ederson'un Dünya Kupası'nda forma giydikten sonra geleceğine dair net kararını vereceği belirtildi.

Ederson'un Fenerbahçe'de yıllık 12 milyon euro kazanmasının, yeni kulüp arayışlarında büyük bir engel teşkil edebileceği belirtildi.

13 MAÇTA GOL YEMEDİ

32 yaşındaki Brezilyalı kaleci, Fenerbahçe'de bu sezon 36 maça çıktı ve 13'ünde kalesini gole kapattı.

Ederson'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Brezilyalı file bekçisinin güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

11 MİLYON EURO ÖDENDİ

Sao Paulo altyapısında yetişen Ederson daha sonra GD Ribeirao, Rio Ave, Benfica ve Manchester City'de forma giydi. Fenerbahçe, Ederson için sezon başında 11 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
