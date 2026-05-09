Ederson’dan Fenerbahçe kararı! Yeni kulüp arıyor

Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle sezonu kapatan Ederson'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilyalı file bekçisinin, Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdiği belirtildi. F.BAHÇE'DE MUTSUZ ESPN'in haberine göre; Ederson'un Fenerbahçe'de mutsuz olduğu aktarıldı. Brezilyalı file bekçisinin, sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılmayı düşündüğü kaydedildi. Ederson'un kendisine yeni kulüp aradığı ifade edildi. DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA Ederson'un Dünya Kupası'nda forma giydikten sonra geleceğine dair net kararını vereceği belirtildi. Ederson'un Fenerbahçe'de yıllık 12 milyon euro kazanmasının, yeni kulüp arayışlarında büyük bir engel teşkil edebileceği belirtildi. 13 MAÇTA GOL YEMEDİ 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci, Fenerbahçe'de bu sezon 36 maça çıktı ve 13'ünde kalesini gole kapattı. Ederson'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Brezilyalı file bekçisinin güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor. 11 MİLYON EURO ÖDENDİ Sao Paulo altyapısında yetişen Ederson daha sonra GD Ribeirao, Rio Ave, Benfica ve Manchester City'de forma giydi. Fenerbahçe, Ederson için sezon başında 11 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.