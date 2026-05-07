Trend Galeri Trend Spor Efsaneler Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin planlaması ortaya çıktı...

Efsaneler Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin planlaması ortaya çıktı...

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran tarihinde olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertlilerde başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin teknik kadro planlamaları belli oldu. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 07.05.2026 11:01 Güncelleme Tarihi: 07.05.2026 11:56
Efsaneler Fenerbahçe’ye geri dönüyor! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin planlaması ortaya çıktı...

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde geçtiğimiz hafta 6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştı.

Efsaneler Fenerbahçe’ye geri dönüyor! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin planlaması ortaya çıktı...

Sarı-lacivertlilerde efsane başkan Aziz Yıldırım, geride bıraktığımız günde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Efsaneler Fenerbahçe’ye geri dönüyor! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin planlaması ortaya çıktı...

Başkanlık adaylığını ilk açıklayan Barış Göktürk ise adaylıktan çekildiğini ve Yıldırım'ı destekleyeceğini duyurdu.

Efsaneler Fenerbahçe’ye geri dönüyor! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin planlaması ortaya çıktı...

TEKNİK DİREKTÖR PLANLAMASI

Buna göre an itibarıyla Fenerbahçe'de Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın rekabet edeceği başkanlık seçimine gidileceği tahmin ediliyor. Takvim'de yer alan habere göre iki adayın teknik direktör planlaması ortaya çıktı.

Efsaneler Fenerbahçe’ye geri dönüyor! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin planlaması ortaya çıktı...

EFSANELER DÖNÜYOR

Yapılan haberde Aziz Yıldırım'ın futbol takımının başına Aykut Kocaman'ı getirmek istediği ifade edildi.

Efsaneler Fenerbahçe’ye geri dönüyor! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin planlaması ortaya çıktı...

Sportif direktörlük görevine ise kulübün bir başka efsane ismi Oğuz Çetin'in getirileceği aktarılıyor.

Efsaneler Fenerbahçe’ye geri dönüyor! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin planlaması ortaya çıktı...

KOCAMAN'IN YARDIMICI DEMİREL

Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Volkan Demirel de yeniden Fenerbahçe'ye dönebilir.

Efsaneler Fenerbahçe’ye geri dönüyor! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin planlaması ortaya çıktı...

44 yaşındaki teknik adamın, Aykut Kocaman'ın yardımcılığını üstleneceği gelen haberler arasında.

Efsaneler Fenerbahçe’ye geri dönüyor! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin planlaması ortaya çıktı...

Son Yüksek Divan Kurulu toplantısında "üst akıl" oluşturulması gerektiğini dile getiren Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi halinde 3 isimle yola çıkma arzusunda.

Efsaneler Fenerbahçe’ye geri dönüyor! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin planlaması ortaya çıktı...

FILIPE LUIS VE ALONSO

Öte yandan Hakan Safi'nin teknik direktör planlamasında ise iki yabancı çalıştırıcı ön plana çıkıyor.

Efsaneler Fenerbahçe’ye geri dönüyor! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin planlaması ortaya çıktı...

Real Madrid'den ayrılan Xabi Alonso ile temasa geçildiği ancak İspanyol çalıştırıcının teklife sıcak bakmadığı ifade edildi.

Efsaneler Fenerbahçe’ye geri dönüyor! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin planlaması ortaya çıktı...

SOMUT ADIM ATILACAK

Bu nedenle Safi ve kurmaylarının Brezilyalı teknik adam Filipe Luis ile yaptıkları görüşmelerde somut adımlar attığı vurgulandı.

Efsaneler Fenerbahçe’ye geri dönüyor! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin planlaması ortaya çıktı...

Tarafların görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği ve sürecin olumlu şekilde ilerdiği ifade edildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#AZİZ YILDIRIM #HAKAN SAFİ #FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ #FENERBAHÇE