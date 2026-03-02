Trend Galeri Trend Spor En çok gol katkısı yapan Türk futbolcular! İşte zirvenin sahibi

En çok gol katkısı yapan Türk futbolcular! İşte zirvenin sahibi

Futbolda 2025-2026 sezonunun sonuna yaklaşıldı. Türk futbolcular içerisinde 2025-2026 sezonunda en çok skor katkısı üreten isimler belli oldu.

Giriş Tarihi: 02.03.2026 20:22 Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 20:23
En çok gol katkısı yapan Türk futbolcular! İşte zirvenin sahibi

Türkiye'de ve Avrupa'da çok sayıda ligde şampiyonluk yarışında sona yaklaşıldı. 2025-2026 sezonunda tüm liglerde en fazla skor katkısı yapan Türk futbolcular listesi netlik kazandı. Süper Lig devinin milli yıldızı açık ara zirvede yer aldı. İşte 2025-2026 sezonunda en çok skor katkısı yapan Türk futbolcular…

En çok gol katkısı yapan Türk futbolcular! İşte zirvenin sahibi

10- Orkun Kökçü | Benfica – Beşiktaş | 12 gol katkısı

En çok gol katkısı yapan Türk futbolcular! İşte zirvenin sahibi

9- Umut Nayir | Konyaspor – Trabzonspor | 13 gol katkısı

En çok gol katkısı yapan Türk futbolcular! İşte zirvenin sahibi

8- Hakan Çalhanoğlu | Inter | 13 gol katkısı

En çok gol katkısı yapan Türk futbolcular! İşte zirvenin sahibi

7- Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 13 gol katkısı

En çok gol katkısı yapan Türk futbolcular! İşte zirvenin sahibi

6- Başar Önal | NEC Nijmegen | 14 gol katkısı

En çok gol katkısı yapan Türk futbolcular! İşte zirvenin sahibi

5- Arda Güler | Real Madrid | 15 gol katkısı

En çok gol katkısı yapan Türk futbolcular! İşte zirvenin sahibi

4- Yunus Akgün | Galatasaray | 15 gol katkısı

En çok gol katkısı yapan Türk futbolcular! İşte zirvenin sahibi

3- Kenan Yıldız | Juventus | 17 gol katkısı

En çok gol katkısı yapan Türk futbolcular! İşte zirvenin sahibi

2- Kerem Aktürkoğlu | Benfica – Fenerbahçe | 18 gol katkısı

En çok gol katkısı yapan Türk futbolcular! İşte zirvenin sahibi

1- Barış Alper Yılmaz | 22 gol katkısı