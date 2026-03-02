En çok gol katkısı yapan Türk futbolcular! İşte zirvenin sahibi

Türkiye'de ve Avrupa'da çok sayıda ligde şampiyonluk yarışında sona yaklaşıldı. 2025-2026 sezonunda tüm liglerde en fazla skor katkısı yapan Türk futbolcular listesi netlik kazandı. Süper Lig devinin milli yıldızı açık ara zirvede yer aldı. İşte 2025-2026 sezonunda en çok skor katkısı yapan Türk futbolcular... 10- Orkun Kökçü | Benfica – Beşiktaş | 12 gol katkısı 9- Umut Nayir | Konyaspor – Trabzonspor | 13 gol katkısı 8- Hakan Çalhanoğlu | Inter | 13 gol katkısı 7- Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 13 gol katkısı 6- Başar Önal | NEC Nijmegen | 14 gol katkısı 5- Arda Güler | Real Madrid | 15 gol katkısı 4- Yunus Akgün | Galatasaray | 15 gol katkısı 3- Kenan Yıldız | Juventus | 17 gol katkısı 2- Kerem Aktürkoğlu | Benfica – Fenerbahçe | 18 gol katkısı 1- Barış Alper Yılmaz | 22 gol katkısı