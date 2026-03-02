En çok gol katkısı yapan Türk futbolcular! İşte zirvenin sahibi

Türkiye'de ve Avrupa'da çok sayıda ligde şampiyonluk yarışında sona yaklaşıldı. 2025-2026 sezonunda tüm liglerde en fazla skor katkısı yapan Türk futbolcular listesi netlik kazandı. Süper Lig devinin milli yıldızı açık ara zirvede yer aldı. İşte 2025-2026 sezonunda en çok skor katkısı yapan Türk futbolcular…