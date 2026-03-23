En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

Avrupa ve Türk futbolunda yapılan piyasa değer güncellemeleri sonrası en değerli Türk futbolcular netlik kazandı. En değerli 40 Türk futbolcu listesi belli oldu. İşte en değerli Türk futbolcular… 40- Yasin Özcan | Beşiktaş | 5 milyon euro 39- Berkay Yılmaz | Nürnberg | 5 milyon euro 38- Levent Mercan | Fenerbahçe | 5 milyon euro 37- Ahmetcan Kaplan | NEC Nijmegen | 5 milyon euro 36- Yiğit Efe Demir | Fenerbahçe | 5 milyon euro 35- Arda Okan Kurtulan | Göztepe | 5 milyon euro 34- Mustafa Hekimoğlu | Beşiktaş | 5 milyon euro 33- Taha Altıkardeş | Göztepe | 5 milyon euro 32- Doğucan Haspolat | Westerlo | 5 milyon euro 31- Eren Elmalı | Galatasaray | 5 milyon euro 30- İsak Vural | Pisa | 5 milyon euro 29- Cengiz Ünder | Beşiktaş | 6 milyon euro 28- Deniz Gül | Porto | 6 milyon euro 27- Emirhan Topçu | Beşiktaş | 6 milyon euro 26- Demir Ege Tıknaz | Braga | 6 milyon euro 25- Eren Dinkçi | Heidenheim | 6 milyon euro 24- Aral Şimşir | Midtjylland | 6 milyon euro 23- Abdülkerim Bardakcı | Galatasaray | 6 milyon 500 bin euro 22- Mert Müldür | Fenerbahçe | 7 milyon euro 21- Altay Bayındır | Manchester United | 7 milyon euro 20- Enes Ünal | Bournemouth | 8 milyon euro 19- Oğuz Aydın | Fenerbahçe | 8 milyon euro 18- Atakan Karazor | Stuttgart | 9 milyon euro 17- Ozan Kabak | Hoffenheim | 10 milyon euro 16- Berke Özer | Lille | 10 milyon euro 15- Semih Kılıçsoy | Cagliari | 10 milyon euro 14- Zeki Çelik | Roma | 12 milyon euro 13- Merih Demiral | Al Ahli | 14 milyon euro 12- Uğurcan Çakır | Galatasaray | 15 milyon euro 11- İsmail Yüksek | Fenerbahçe | 15 milyon euro 10- Yusuf Akçiçek | Al Hilal | 16 milyon euro 9- Yunus Akgün | Galatasaray | 18 milyon euro 8- Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 22 milyon euro 7- Hakan Çalhanoğlu | Inter | 22 milyon euro 6- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 25 milyon euro 5- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 26 milyon euro 4- Ferdi Kadıoğlu | Brighton | 30 milyon euro 3- Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 45 milyon euro 2- Kenan Yıldız | Juventus | 75 milyon euro 1- Arda Güler | Real Madrid | 90 milyon euro