En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

Aktif olarak futbol kariyerini sürdüren en değerli 40 Türk futbolcu belli oldu. En değerli yıldızlar arasında zirvedeki isim netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 23.03.2026 18:28 Güncelleme Tarihi: 23.03.2026 18:32
En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

Avrupa ve Türk futbolunda yapılan piyasa değer güncellemeleri sonrası en değerli Türk futbolcular netlik kazandı. En değerli 40 Türk futbolcu listesi belli oldu. İşte en değerli Türk futbolcular…

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

40- Yasin Özcan | Beşiktaş | 5 milyon euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

39- Berkay Yılmaz | Nürnberg | 5 milyon euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

38- Levent Mercan | Fenerbahçe | 5 milyon euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

37- Ahmetcan Kaplan | NEC Nijmegen | 5 milyon euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

36- Yiğit Efe Demir | Fenerbahçe | 5 milyon euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

35- Arda Okan Kurtulan | Göztepe | 5 milyon euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

34- Mustafa Hekimoğlu | Beşiktaş | 5 milyon euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

33- Taha Altıkardeş | Göztepe | 5 milyon euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

32- Doğucan Haspolat | Westerlo | 5 milyon euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

31- Eren Elmalı | Galatasaray | 5 milyon euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

30- İsak Vural | Pisa | 5 milyon euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

29- Cengiz Ünder | Beşiktaş | 6 milyon euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

28- Deniz Gül | Porto | 6 milyon euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

27- Emirhan Topçu | Beşiktaş | 6 milyon euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

26- Demir Ege Tıknaz | Braga | 6 milyon euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

25- Eren Dinkçi | Heidenheim | 6 milyon euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

24- Aral Şimşir | Midtjylland | 6 milyon euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

23- Abdülkerim Bardakcı | Galatasaray | 6 milyon 500 bin euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

22- Mert Müldür | Fenerbahçe | 7 milyon euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

21- Altay Bayındır | Manchester United | 7 milyon euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

20- Enes Ünal | Bournemouth | 8 milyon euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

19- Oğuz Aydın | Fenerbahçe | 8 milyon euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

18- Atakan Karazor | Stuttgart | 9 milyon euro

En değerli 40 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

17- Ozan Kabak | Hoffenheim | 10 milyon euro