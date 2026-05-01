En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

Aktif futbol kariyerini sürdüren Türk yıldızlar arasında en değerli 50 oyuncu belli oldu. Yapılan sıralamada zirvedeki isim netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 01.05.2026 18:53
En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

Futbolda 2025-2026 sezonunun sonu yaklaşıyor. Kulüplerin transfer çalışmalarına hız verdiği dönemde gözler en değerli futbolculara çevrildi. En değerli 50 Türk futbolcu belli oldu. İşte en değerli Türk futbolcular…

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

50- Yusuf Yazıcı | Olimpiakos | 4 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

49- Mertcan Ayhan | Schalke | 4 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

48- Yunus Emre Konak | Oxford United | 4 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

47- Livan Burcu | Union Berlin | 4 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

46- Bertuğ Yıldırım | Başakşehir | 4 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

45- Başar Önal | NEC Nijmegen | 4 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

44- Emin Bayram | Westerlo | 4 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

43- Rıdvan Yılmaz | Beşiktaş | 4 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

42- Çağlar Söyüncü | Fenerbahçe | 4 milyon 500 bin euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

41- Levent Mercan | Fenerbahçe | 5 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

40- Doğucan Haspolat | Westerlo | 5 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

39- Emirhan İlkhan | Torino | 5 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

38- İsak Vural | Pisa | 5 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

37- Arda Okan Kurtulan | Göztepe | 5 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

36- Ahmetcan Kaplan | NEC Nijmegen | 5 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

35- Eren Elmalı | Galatasaray | 5 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

34- Mustafa Hekimoğlu | Beşiktaş | 5 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

33- Yasin Özcan | Beşiktaş | 5 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

32- Yiğit Efe Demir | Fenerbahçe | 5 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

31- Taha Altıkardeş | Göztepe | 5 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

30- Berkay Yılmaz | Nürnberg | 5 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

29- Aral Şimşir | Midtjylland | 6 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

28- Eren Dinkçi | Heidenheim | 6 milyon euro

En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

27- Cengiz Ünder | Beşiktaş | 6 milyon euro