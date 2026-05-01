En değerli 50 Türk futbolcu! Zirvedeki isim belli oldu

Futbolda 2025-2026 sezonunun sonu yaklaşıyor. Kulüplerin transfer çalışmalarına hız verdiği dönemde gözler en değerli futbolculara çevrildi. En değerli 50 Türk futbolcu belli oldu. İşte en değerli Türk futbolcular… 50- Yusuf Yazıcı | Olimpiakos | 4 milyon euro 49- Mertcan Ayhan | Schalke | 4 milyon euro 48- Yunus Emre Konak | Oxford United | 4 milyon euro 47- Livan Burcu | Union Berlin | 4 milyon euro 46- Bertuğ Yıldırım | Başakşehir | 4 milyon euro 45- Başar Önal | NEC Nijmegen | 4 milyon euro 44- Emin Bayram | Westerlo | 4 milyon euro 43- Rıdvan Yılmaz | Beşiktaş | 4 milyon euro 42- Çağlar Söyüncü | Fenerbahçe | 4 milyon 500 bin euro 41- Levent Mercan | Fenerbahçe | 5 milyon euro 40- Doğucan Haspolat | Westerlo | 5 milyon euro 39- Emirhan İlkhan | Torino | 5 milyon euro 38- İsak Vural | Pisa | 5 milyon euro 37- Arda Okan Kurtulan | Göztepe | 5 milyon euro 36- Ahmetcan Kaplan | NEC Nijmegen | 5 milyon euro 35- Eren Elmalı | Galatasaray | 5 milyon euro 34- Mustafa Hekimoğlu | Beşiktaş | 5 milyon euro 33- Yasin Özcan | Beşiktaş | 5 milyon euro 32- Yiğit Efe Demir | Fenerbahçe | 5 milyon euro 31- Taha Altıkardeş | Göztepe | 5 milyon euro 30- Berkay Yılmaz | Nürnberg | 5 milyon euro 29- Aral Şimşir | Midtjylland | 6 milyon euro 28- Eren Dinkçi | Heidenheim | 6 milyon euro 27- Cengiz Ünder | Beşiktaş | 6 milyon euro 26- Demir Ege Tıknaz | Braga | 6 milyon euro 25- Emirhan Topçu | Beşiktaş | 6 milyon euro 24- Deniz Gül | Porto | 6 milyon euro 23- Abdülkerim Bardakcı | Galatasaray | 6 milyon 500 bin euro 22- Mert Müldür | Fenerbahçe | 7 milyon euro 21- Altay Bayındır | Manchester United | 7 milyon euro 20- Oğuz Aydın | Fenerbahçe | 8 milyon euro 19- Enes Ünal | Bournemouh | 8 milyon euro 18- Atakan Karazor | Stuttgart | 9 milyon euro 17- Ozan Kabak | Hoffenheim | 10 milyon euro 16- Berke Özer | Lille | 10 milyon euro 15- Zeki Çelik | Roma | 12 milyon euro 14- Semih Kılıçsoy | Cagliari | 13 milyon euro 13- Merih Demiral | Al Ahli | 14 milyon euro 12- Yusuf Akçiçek | Al Hilal | 15 milyon euro 11- Uğurcan Çakır | Galatasaray | 15 milyon euro 10- İsmail Yüksek | Fenerbahçe | 15 milyon euro 9- Yunus Akgün | Galatasaray | 18 milyon euro 8- Hakan Çalhanoğlu | Inter | 18 milyon euro 7- Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 22 milyon euro 6- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 25 milyon euro 5- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 26 milyon euro 4- Ferdi Kadıoğlu | Brighton | 30 milyon euro 3- Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 45 milyon euro 2- Kenan Yıldız | Juventus | 75 milyon euro 1- Arda Güler | Real Madrid | 90 milyon euro